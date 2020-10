Ale im szybciej, tym lepiej, bo do drugiego etapu przechodzi tylko 30 osób, a jeśli będą mieć tyle samo punktów - zadecyduje czas. Nie bójcie się spróbować, warto sprawdzić, co wiemy, a czego nie wiemy o Wrocławiu, poczuć dreszcz rywalizacji, a może nawet miły ciężar nagrody w kieszeni: 7 tys. zł za I miejsce, 3,5 tys. za II i 1,5 tys. za III miejsce.

To już trzecia edycja Wielkiego Testu Wiedzy o Wrocławiu, odbywająca się na dodatek w roku ważnego dla nas jubileuszu. Mija 75 lat od zakończenia wojny i ponownej fundacji miasta, budowania go przez polskich osadników na nowo, oswajania i poznawania, więc test miał sprawdzić znajomość miasta.

Liczyliśmy, że test będzie okazją do spotkania ludzi zakochanymi we Wrocławiu, planowaliśmy wspólne spacerach, a przez pandemię możemy się zobaczyć tylko w sieci. Nic to, za kilka miesięcy pójdziemy na spacer, a dziś napiszmy test online.

Trudny nie jest, wystarczy uważnie obserwować miasto i wiedzieć, co się w nim dzieje. A teraz dzieje się wyjątkowo dużo, bo obywatelki i obywatele Wrocławia gen walki mają we krwi.

Naszym partnerem jest miasto Wrocław i Centrum Historii Zajezdnia.

Link do Wielkiego Testu znajdziecie dziś - w sobotę 24 października - o godz. 12 na naszej stronie. Będzie aktywny przez godzinę, a wyniki poznacie jeszcze dzisiaj. Regulamin znajduje się tutaj.

Powodzenia, życzę wszystkim zwycięstwa.