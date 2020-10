Rok 2020 przyniósł szeroko rozumianemu biznesowi wyzwania, które zaskoczyły wszystkich. Mimo to Wrocław nie zwalnia tempa. Przedsiębiorcy, naukowcy i innowatorzy stale rozwijają tu technologie, produkty i usługi, które podbijają światowe rynki.

Okazją do ich poznania będą wirtualne targi oraz konferencja Made in Wroclaw 2020. W tym roku udział w nich jest bezpłatny, a co szczególnie istotne w czasie epidemii, nie trzeba wychodzić z domu, ponieważ wystarczy mieć dostęp do internetu.