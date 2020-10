Nagrodami WARTO „Gazeta Wyborcza Wrocław” wyróżnia młodych, zdolnych twórców w pięciu dziedzinach – film, literatura, muzyka, sztuki wizualne i teatr. Nagrody przyznają kapituły, ale swojego laureata tradycyjnie wybierze także publiczność.

Wrocławska scena muzyczna nie wycisza się. W tym roku kapituła nagrody WARTO naprawdę miała w czym wybierać - wyłoniona piątka nominowanych to tylko wycinek listy artystów, którzy w minionym roku zrobili coś, co zwróciło uwagę jurorów. Zestawienie to cieszy tym bardziej, że znaleźli się w nim artyści młodzi i będący na początku swej muzycznej drogi.