We Wrocławskim Parku Technologicznym powstaje Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości wspierający aktywność zawodową niepełnosprawnych. Wydarzenie „Kobiety wiedzą, co robią LIVE in Wrocław”, zaplanowane na środę od godz. 18 do 20, którego partnerem jest WPT, otworzy właśnie panel „Samodzielna i aktywna”, dotyczący kobiet z niepełnosprawnościami.

W panelu „Samodzielna i aktywna” udział wezmą: Lusine Duryan z Fundacji „Avalon” działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, dr Alicja Długołęcka, pedagożka i doradczyni psychoseksualna, Monika Kuszyńska, wokalistka i autorka tekstów, oraz Maciej Potocki, prezes WPT.

Niepełnosprawność to nie bariera

– W trakcie rozmów z Biurem Wrocław bez Barier zauważyliśmy, że potrzeba działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Stworzenia dla nich przestrzeni, w której mogłyby one realizować swoje marzenia i plany, bez konieczności pokonywania wielu różnych barier. Hasło „Kobiety wiedzą, co robią” traktujemy dużo szerzej. Ludzie wiedzą, co robią, ale często potrzebują wsparcia i dobrej woli innych osób. W wielu przypadkach dla podjęcia aktywnych działań, realizacji zawodowej to nie finanse są barierą, ale brak wsparcia – mówi Agnieszka Pałys, dyrektor ds. prawnych i organizacyjnych w WPT.

W ramach wspólnego, interdyscyplinarnego projektu Wrocławskiego Parku Technologicznego i Biura Wrocław bez Barier – realizowanego z ponad 30 organizacjami, instytucjami publicznymi, firmami i uczelniami wyższymi – w WPT powstaje miejsce sprzyjające rozwojowi aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami – Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości.

Jednym z najważniejszych celów projektu jest pokazanie, że niepełnosprawność nie jest barierą w zatrudnianiu, w podjęciu aktywności zawodowej czy samozatrudnieniu. A współpraca i wzajemna otwartość mogą przynieść korzyści dla rynku. Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości będzie wspierał zarówno osoby z niepełnosprawnościami w podejmowaniu aktywności zawodowej i zakładaniu własnych firm, jak i działających przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystko, czego potrzebują, znajdą w jednym miejscu, a nie w kilku czy kilkunastu okienkach w różnego typu ośrodkach, urzędach, instytucjach.

Pałys: – Chcemy przekazać zainteresowanym cały pakiet informacji, tak by zaktywizować środowisko osób z niepełnosprawnościami i udowodnić, że mogą się realizować zawodowo. A przedsiębiorcom pomożemy pokonać zawiłości prawne i organizacyjne, aby pokazać, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami nie jest tak trudne, jak często się zakłada.

Karolina Kacaper w 2016 r. ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. WPT to od ponad pół roku jej kolejne miejsce pracy, po wrocławskim MOPS-ie. Jest specjalistą w dziale ds. prawnych i organizacyjnych WPT.

– Fakt, że mamy ograniczenia zdrowotne, nie znaczy, że nie warto zainwestować w nasze walory. Na miarę swoich sił można dać otoczeniu naprawdę wiele. Na co dzień nie postrzegam swojego stanu jako „inności”. WPT uwierzył w moje możliwości, wiedzę i doświadczenie. Pomimo samoświadomości ograniczeń fizycznych zawsze podejmuję wyzwanie, staram się otoczeniu pokazać, iż to, co stanowi dla mnie fizyczną trudność, z powodzeniem jestem w stanie nadrobić wkładem intelektualnym w zadaną pracę – podkreśla Kacaper.

Wiedza i świadomość

W inkubatorze ma powstać punkt konsultacyjny, w którym instytucje współpracujące z WPT w ramach tego projektu będą pełnić dyżury. Będzie można uzyskać informacje, a także skorzystać z pomocy doradców zawodowych, trenerów czy psychologów.

Kacaper: – Osoby z niepełnosprawnością nie chcą być postrzegane jedynie jako beneficjent pomocy społecznej, obiekt pobłażliwości czy litości zarówno przez osoby obce, jak i najbliższe. Jest ogromna różnica pomiędzy sprawieniem komuś przyjemności, a niewyrządzeniem krzywdy. Na tej samej zasadzie dla człowieka z niepełnosprawnością istnieje ogromna różnica pomiędzy odczuwaniem litości a wyrozumiałości ze strony otoczenia. Jako osoba z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową jestem przekonana, że większość osób z niepełnosprawnościami chce się rozwijać, zarabiać, płacić podatki, a środowisko mikrofirmy, małej firmy może stwarza takie szanse. Z życiowego doświadczenia wiem, że cierpliwe wsparcie rodziny, a w miejscu pracy zespołu współpracowników niewątpliwie odgrywa wielką rolę w budowaniu naszej wiary w siebie – podkreśla.

Interdyscyplinarna działalność będzie możliwa dzięki temu, że partnerzy projektu działają w zróżnicowanych obszarach.

– Jesteśmy otwarci na wszystkie projekty, które stawiają na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami, dlatego chętnie włączyliśmy się w inicjatywę WPT i Biura Wrocław bez Barier – mówi Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora ds. osób z niepełnosprawnością i świadczeń wrocławskiego MOPS-u. – Wykorzystując nasze doświadczenia, gdyż rocznie obsługujemy ok. 30 tys. osób z niepełnosprawnościami, będziemy mogli wnieść wartościowy wykład do projektu i wspólnie z jego pozostałymi partnerami przyczynić się do zwiększenia liczby osób z niepełnosprawnościami aktywnych na rynku – podkreśla Mańkowski.

Nie poprzestali na idei

Gospodarze planowanego inkubatora nie poprzestali na idei.

– Audyty infrastruktury przeprowadzone w firmach przez osoby z niepełnosprawnościami często pokazują, że wystarczą małe zmiany – np. przesunięcie elementu w toalecie, zastosowanie dodatkowych oznaczeń czy wymiana kostki brukowej – mówi Agnieszka Pałys. Korekty bywają konieczne nawet w obiektach powstałych zgodnie ze wszystkimi zasadami, wytycznymi i normami.

WPT już dokonało pierwszych zmian pod tym kątem. Na zewnątrz wymieniono nawierzchnię na taką, która umożliwia wózkersom łatwe poruszanie się i dotarcie do budynku. Powstają miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – łącznie będzie ich 10. Wewnątrz budynku inkubatora wszystkie drzwi zostały oznaczone żółtymi ramkami w celu wsparcia osób z chorobami wzroku.

Pałys: – W planach jest jeszcze zainstalowanie systemu elektronicznych znaczników ułatwiającego poruszanie się po budynku oraz instalacja tzw. pętli indukcyjnej – systemu wspierania słuchu ułatwiającego osobom niedosłyszącym odbiór czystego dźwięku.

Przestrzeń dla biznesu bez barier powstaje na terenie kampusu WPT, w budynku przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu. Otwarcie Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości planowane jest na I kwartał przyszłego roku.