To była trzecia edycja konferencji TechTalk. W całości zorganizowali ją pracownicy Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu. Zaprezentowano 12 prelekcji dotyczących Java i JavaScript, debatowano ze specjalistami o tym, jakie technologie i nowinki techniczne warto znać.

W wydarzeniu zorganizowanym 1 oraz 2 października mogli wziąć udział wszyscy chętni specjaliści. W tym roku w innej formie niż dotychczas, bo online.

– Tegoroczna konferencja TechTalk była już przygotowana, prelegenci czekali na wygłoszenie swoich prezentacji. Niestety, z powodu epidemii koronawirusa musieliśmy zmienić formułę wydarzenia – mówi Agata Wabnic, senior employer branding specialist we wrocławskim Capgemini.

TechTalk Special Edition III - Java i JavaScript to konferencja organizowana przez pracowników Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu Fot. Agata Wabnic/mat. organizatorów

I dodaje: – Z pewnością konferencja na żywo ma wiele zalet, ponieważ uczestnicy mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać z ekspertami. Jednak dzięki online dotarliśmy do wielu osób z różnych części Polski.

Prelegenci z Holandii

Po każdej z prezentacji ekspert odpowiadał jeszcze na pytania widzów. Później za pomocą czatu mógł również wyjaśniać kolejne zawiłości lub dzielić się ciekawostkami. – Konferencja TechTalk w tym roku została zorganizowana w jednym z naszych biur. Na ten czas nasza jadalnia zamieniła się w studio nagraniowe – opowiada Agata Wabnic.

Dzięki formule online uczestnicy jeszcze przez 30 dni mają dostęp do zapisu wideo z wydarzenia i mogą obejrzeć raz jeszcze poszczególne prelekcje.

W konferencji wzięli udział jako prelegenci Rik Marselis i Dennis Geurts, którzy opowiadali o efektywności operacyjnej związanej z metodyką DevOps.

Wabnic: – To nasi współpracownicy, na co dzień pracujący w Holandii. Już wcześniej prowadzili szkolenia dla naszych pracowników, napisali również książki z myślą o testerach oraz specjalistach DevOps. Chcieliśmy ich zaprosić w marcu na wydarzenie, niestety, już wówczas pojawiły się problemy z podróżowaniem. Cieszę się, że dzięki formie online mogliśmy się z nimi połączyć i posłuchać ich prezentacji.

JavaScript na pierwszy ogień

Dodatkowym plusem tegorocznej edycji TechTalk było rozbicie jej na dwa dni. Wcześniej uczestnicy wybierali, który panel im najbardziej odpowiada, a w tym roku mogły skorzystać osoby zainteresowane zarówno technologią Java, jak i JavaScript.

Temu drugiemu językowi programowania poświęcony był pierwszy dzień konferencji. Prelekcję wygłosił m.in. Mieczysław Suska, który we wrocławskim Capgemini Software Solutions Center pracuje jako zarządzający architekt oprogramowania.

Jak podkreślał, JavaScript jest wszędzie. Dzięki tej technologii tworzymy serwisy WWW, wydajne serwery czy rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym lub sztucznej inteligencji. W JavaScript możemy także stworzyć wirtualnego asystenta (lub asystentkę), który pomoże w pierwszym kontakcie klienta z firmą, odpowie na podstawowe, a czasami bardziej zawiłe pytania, przedstawi ofertę, będzie wspierał klienta podczas składania zamówień.

Mieczysław Suska opowiadał o historii powstania chatbotów, przypominając pierwszy z nich – Elizę – która powstała już w 1966 r. i miała za zadanie symulować rozmowę z psychoanalitykiem. Współcześnie wirtualni asystenci często są dostępni nawet w naszych smartfonach, np. Asystent Google, który wyłapuje mówione przez użytkownika treści i wykonuje najróżniejsze polecenia.

– W 2019 r. rynek chatbotów wart był ponad 2,6 mld dol. Według przewidywań wartość ta wzrośnie w 2024 r. do 9,4 mld dol. A niewykluczone, że będzie nawet wyższa ze względu na pandemię koronawirusa i rozpowszechnianie się tego typu zastosowań – przytaczał dane Suska.

Następnie przedstawił, w jakim oprogramowaniu można tworzyć chatboty, wśród nich wymieniając m.in. Microsoft Bot Framework. Według Suski to najbardziej dojrzała platforma do tworzenia wirtualnych asystentów. Przykłady zaprezentował w części praktycznej.

Wśród prelegentów był również m.in. Andrzej Templin, starszy inżynier oprogramowania oraz people development lead we wrocławskim Capgemini, który opowiadał o Stencil.js. To narzędzie do tworzenia standardowych Web Components, stworzone i rozwijane przez Ionic team. Stencil łączy w sobie najlepsze rozwiązania i koncepcje znane z popularnych frameworków JS, takie jak wirtualny DOM, asynchroniczne renderowanie, reaktywny data-binding, TypeScript i JSX.

Specjalistki Ania Kaim i Maria Stachowiak opowiadały natomiast o Backlog Refinement, czyli doskonaleniu listy rzeczy do wykonania, niezbędnych do zaimplementowania w systemie informatycznym.

Przybornik programisty

Pierwszy dzień zakończył się debatą pt. „Przybornik programisty, czyli jakie technologie powinien znać w 2020”. Wśród nich specjaliści wymieniali m.in. sztuczną inteligencję, różnego rodzaju chmury czy DevOps.

– Patrząc na technologię i języki oprogramowania, zawsze starałem się patrzeć na cały kontekst. Dlatego uważam, że developer, który nie zajmuje się ściśle tematyką DevOps, powinien znać jej podstawy. Jako developer, pisząc aplikację webową, muszę wiedzieć, w jaki sposób mogę ją zbudować. Muszę być świadomy określonych rozwiązań, bo bez tego całościowo ta aplikacja nie będzie poprawnie funkcjonować. Polecam oprócz specjalizacji iść szeroko i poświęcić również trochę czasu na poznanie nowych narzędzi – mówił Marek Matczak z Capgemini.

– Specjaliści DevOps nie zawsze są dostępni, dlatego warto znać podstawy, gdy np. o późnej porze chcemy coś sprawdzić lub zmienić. Nie możemy być specjalistami we wszystkim, ale warto poczytać i zapoznać się, z czym mamy do czynienia przy danym projekcie. Jak to wszystko funkcjonuje – dodawał Sebastian Rabiej z Java User Group.

Rabiej wypowiadał się również na temat sztucznej inteligencji: – To trudna technologia, na którą wielu ekspertów poświęca wiele lat swojego życia. Powinniśmy się jednak nauczyć pewnych narzędzi wykorzystywanych w tej technologii. Będzie więcej usług, które pomogą nam korzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji. Nie da się być specjalistą we wszystkim, warto jednak zgłębić trochę wiedzy na ten temat.

Marek Matczak podkreślał, że należy mieć otwarty umysł, np. przy zachęceniu klienta do modułu, przy którym będzie można wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji.

Technologie chmurowe

Drugi dzień konferencji był skupiony wokół języka Java. Więcej o DevOps opowiadali wspomniani Rik Marselis i Dennis Guerts, prelegenci z Holandii.

TechTalk Special Edition III - Java i JavaScript to konferencja organizowana przez pracowników Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu Fot. Agata Wabnic/mat. organizatorów

Natomiast Daniel Zieliński, starszy architekt rozwiązań w poznańskim oddziagle Capgemini, opowiadał o chmurze publicznej, która ewoluuje w zawrotnym tempie. I wyjaśniał, czy maszyny wirtualne, kontenery i model usług serverless to zajęcie dla developera.

– Jestem zwolennikiem technologii chmurowych, ponieważ uważam, że jest to naprawdę potężne narzędzie, które możemy wykorzystać zarówno przy projektowaniu, jak i przy rozwijaniu systemów komputerowych – mówił Zieliński.

O chmurze opowiadał również Arkadiusz Maciejowski, zarządzający architekt oprogramowania z wrocławskiego Capgemini, podkreślając jej nieograniczone możliwości przechowywania i przetwarzania danych.

Na przykładzie technologii serverless AWSa pokazywał, w jaki sposób można przetwarzać dane od momentu dostarczenia aż do ich prezentacji.

O różnorodnych rozwiązaniach dostępnych w Java/Spring mówił Marcin Śliwa, starszy architekt rozwiązań w Capgemini Wrocław. Pomocnych przy tzw. zalewie żądań.

Łukasz Łaszkiewicz, zarządzający architekt oprogramowania we wrocławskim Capgemini, starał się odpowiedzieć na wątpliwości, który język programowania wybrać: Java czy JavaScript.

– Na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi: dlaczego nie oba? Sam jestem full stack developerem, a więc operuję zarówno w backendzie, jak i we frontendzie. Projekty, w których najlepiej się odnajduję, pojawiają się na wszelkiego rodzaju frontach – opowiadał Łaszkiewicz.

I dodawał: – Coraz częściej od programistów wymaga się znajomości wielu różnych języków. Nie powinniśmy zamykać się tylko na jednej, ściśle określonej specjalizacji, a raczej płynnie przechodzić pomiędzy różnymi paradygmatami programowania. Niezależnie od tego, czy to jest programowanie obiektowe, funkcyjne czy reaktywne. Do modelu dopiero dobiera się język. Dlatego mamy programistów w projekcie, którzy jednego dnia piszą w TypeScrypt, React.JS i tego samego dnia programują w reactorze Javy. Są to bardzo ciekawe projekty, warto więc mieć poszerzone umiejętności, żeby brać w nich udział.

Patrycja Stępień, starszy inżynier oprogramowania, opowiadała, co jej najbardziej podoba się w Javie.

– Wszystkie klasy są w niej bardzo dobrze udokumentowane. Nie widzę również niczego, co by mi przeszkadzało – mówiła ekspertka i równocześnie miłośniczka Angulara. Stępień wspominała również, że warto znać język JavaScript i dobrze się go nauczyć, żeby uniknąć błędów w programowaniu.

Wsparcie dla Fundacji „Pociecha”

Konferencja TechTalk Special Edition III, podobnie jak w poprzednich latach, miała również aspekt charytatywny. Przy zapisach na TechTalk uczestnicy kupowali bilety cegiełki za 15 lub 30 zł.

– Tradycyjnie dzielimy się nie tylko wiedzą z ludźmi, którzy biorą udział w wydarzeniu. W tym roku zebrane 11 tys. zł trafi do Fundacji „Pociecha”. W zeszłym roku było to 6 tys. zł, więc kwota wzrosła – zaznacza Agata Wabnic.

Pociecha to organizacja non profit dbająca o dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspiera świetlice środowiskowe (we Wrocławiu, Gdańsku i Opolu) znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci, do których przychodzą one po szkole.

Początkowo środki przekazane fundacji miały posłużyć na wyjazdy kolonijne. W związku z przesunięciem w czasie konferencji TechTalk posłużą na zakup niezbędnych artykułów szkolnych.