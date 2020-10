– Od 10 października wprowadzamy zasady ze stref żółtych na terytorium całego kraju – mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki. – Mamy do wyboru albo zamknąć w poszczególnych województwach ruch, albo wprowadzić obostrzenia w całym kraju, zresztą podobne do obostrzeń w krajach sąsiednich. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie, co komunikacyjne jest bardziej jasne dla wszystkich Polaków.

Zdaniem premiera rozszerzenie strefy żółtej na cały kraj „spowolni rozprzestrzenianie się koronawirusa”. – Dziś słowa klucze to: spokój, odpowiedzialność, odpowiedzialne podejście, zmniejszenie ryzyka emisji – mówił Morawiecki. – Nie chcemy doprowadzić do lockdownu i niedostępności służby zdrowia dla pacjentów. Jesteśmy kilka kroków przed brakiem łóżek, respiratorów. Będzie czynić wszystko, żeby dostępność łóżek była w jakiś sposób zapewniona.