W nocy z 25 na 26 września zaginął 20-letni Maciej Aleksiuk, który bawił się we wrocławskim klubie X-Demon na pl. Wolności. Koledzy widzieli go ostatni raz około godz. 2 w nocy we wspomnianym lokalu. W klubie została jego kurtka, zaś z 20-latkiem od tego czasu nie ma kontaktu.

Zaginął Maciej Aleksiuk. Ostatni raz był widziany w klubie X-Demon fot. Facebook Zaginieni Szukamy-Was

Wciąż trwają poszukiwania

Wrocławska policja sprawdziła monitoring z centrum miasta i rozpoczęła akcję poszukiwawczą. We wtorek policjanci sprawdzali m.in. fosę miejską oraz okoliczne tereny zielone.