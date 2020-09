Msza pogrzebowa Bartłomieja Skrzyńskiego miała miejsce w sobotę w kościele św. Jana Apostoła na wrocławskim Zakrzowie.

– Żegnamy przyjaciela. Dziękujemy za twoje oddanie drugiemu człowiekowi – mówił ksiądz Wiesław Karaś.

Zmarły aktywista został pochowany na cmentarzu na Pawłowicach.

Na pogrzebie pojawiło się kilkaset osób, które chciały pożegnać „Skrzynię”, bo tak o nim mówili znajomi. Wśród nich m.in. prezydenci Wrocławia, były – Rafał Dutkiewicz i obecny – Jacek Sutryk.

Pojawili się także zawodnicy Betardu Sparty Wrocław, ponieważ Skrzyński był wielkim fanem żużla. Aktywista został pośmiertnie uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę „za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia”.

Siostra Magdalena prosiła w mediach społecznościowych o przybycie „w kolorowym ubiorze z klasą”, bo jej brat nie chciałby zobaczyć żałobników w czarnych strojach, dlatego większość uczestników pogrzebu miała na sobie kolorowe ubrania.

Wirtualna księga kondolencyjna

Urząd Miejski we Wrocławiu stworzył wirtualną księgę kondolencyjną. Jest dostępna TUTAJ. Można się wpisywać do 23 września. Później zostanie ona wydrukowana i oficjalnie przekazana do urzędu miejskiego.

„Bartek codziennie pokazywał nam, jak żyć i jak walczyć. Nie o siebie. O innych. Cierpiał, ale się uśmiechał, nie miał siły, ale ją znajdował, niby mógł mniej, a zrobił więcej niż my wszyscy razem wzięci. Budował Wrocław bez barier architektonicznych, a przy okazji też mentalnych. Żyjesz w moim sercu. NA ZAWSZE! Rodzinie i Najbliższym składam wyrazy współczucia. Do zobaczenia, PRZYJACIELU!” – napisał w księdze kondolencyjnej Jacek Sutryk.

Społecznik i miłośnik sportu

Bartłomiej Skrzyński był rzecznikiem ds. niepełnosprawnych przy prezydencie Wrocławia. Wymyślił określenie W-skers. Prowadził w TVP autorski program telewizyjny pod takim tytułem. Pracował też jako dziennikarz, prowadził kampanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, a za swoje zaangażowanie został wyróżniony m.in. Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica. Zasiadał też w Radzie Społecznej przy RPO.

– Człowiek w jakiś sposób dotknięty przez życie bardziej chłonie i szanuje chwile – mówił Bartłomiej Skrzyński w wywiadzie dla „Wyborczej” z 2016 roku.

Uwielbiał podróże, spotkania z ludźmi i żużel. Był wielkim fanem żużlowej Sparty Wrocław. Często podkreślał, jak istotny w jego życiu był fakt, iż „Tomasz Gollob został w 2010 roku indywidualnym mistrzem świata w jeździe na żużlu”.

Jako rzecznik prezydenta Wrocławia ds. osób niepełnoprawnych udoskonalał w mieście przestrzenie bez barier. Na to stanowisko powołał go poprzedni prezydent, Rafał Dutkiewicz.

Bartłomiej Skrzyński zmagał się z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Rodzice poznali diagnozę, gdy miał siedem lat. Usłyszeli od lekarzy, że dożyje maksymalnie 25. roku życia. 12 lipca tego roku skończył 41 lat. Zmarł 15 września 2020 r.