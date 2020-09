Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć podczas X Kongresu E(x)plory „Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji”, który jest organizowany 24 i 25 września (został przeniesiony z marca).

– Dzisiaj szkoła nie jest już tym samym miejscem, którym była kilka miesięcy temu. Nasze podejście do edukacji zmieniło się bezpowrotnie, alternatywne metody nauczania nikogo już nie dziwią – opowiada Zuzanna Ziajko z Fundacji Zaawansowanych Technologii, która organizuje kongres.

– Całe wydarzenie po raz pierwszy w całości będzie można oglądać w internecie – zapowiadają organizatorzy.

To też efekt epidemii. Program jest ten sam, ale zmieniły się godziny. Udział jest bezpłatny.

Edukacja. Co jest ważne dla dzieci

Jak nie dać się ograniczyć podstawie programowej i mimo wszystko znaleźć czas na to, co ważne dla rozwoju dzieci? To temat jednej z debat kongresu, ale też pytanie, które można potraktować jako motyw przewodni całego wydarzenia. Jego uczestnicy porozmawiają m.in. o praktycznych zastosowaniach alternatywnych metod nauczania, przedstawią pomysły na kreatywne działania w szkole systemowej, zastanowią się nad wpływem stresu na mózgi uczniów.

REKLAMA

Prelegentami są eksperci, m.in. Jan Wróbel, współzałożyciel i nauczyciel 1. Społecznego Liceum „Bednarska”, a także dziennikarz, dr Marek Kaczmarzyk, specjalista w zakresie memetycznego i neurobiologicznego podłoża procesu uczenia się, nauczania i wychowania, Marianna Kłosińska, założycielka Fundacji „Bullerbyn” i Fundacji „Dzieci Mają Głos”, oraz Justyna Suchecka, dziennikarka zajmująca się tematyką edukacji.

Alternatywnie w praktyce

Uczestnicy warsztatów zorganizowanych w ramach kongresu dowiedzą się m.in., jak wygląda dzień w szkole leśnej, demokratycznej lub fińskiej. Wiesława Mitulska, nauczycielka klas I–III, poprowadzi warsztat „Jak uczyć bez podręcznika? Propozycje zajęć w klasie w szkole systemowej”.

Bez ocen pracuje już od 28 lat. – W pewnym momencie porzuciłam też podręczniki i ćwiczenia. Uwzględniam oczywiście podstawę programową, ale piszę własny program. Dzięki temu zyskuję czas na to, by pozwolić każdemu dziecku rozwijać się we własnym tempie – opowiada.

Jak się uczyć skutecznie

Ważnym elementem w tym modelu jest nauczenie dzieci, jak się uczyć.

REKLAMA

– To jest kluczowa kompetencja, ponieważ będą uczyć się przez całe życie. Dzieci poznają różne strategie, potrafią samodzielnie wykonywać notatki, mapy myśli czy notatki wizualne, same prowadzą swoje karty pracy. Moi uczniowie, którzy są już w szkołach średnich albo na studiach, mówią, że nadal wykorzystują to, czego nauczyli się w klasach I–III – mówi Wiesława Mitulska.

Anna Szulc, nauczycielka od 15 lat działająca na modelu, który sama określa jako szkoła empatyczna, poprowadzi warsztat dotyczący przyjaznych dla ucznia sposobów nauczania.

– Rolą dorosłych jest zadbać o dzieci i młodzież, którzy sami o swoje prawa nie zadbają. Szkołę trzeba odczarować – wyjaśnia. – Świat wokół się zmienia, a uczniowie nadal mają siedzieć w ławkach, grzecznie słuchać i odtwarzać wiedzę, która tak naprawdę jest dziś w zasięgu ręki, wystarczy umieć ją znaleźć.

– Jako ludzie mamy swoje ograniczenia. Trwale zapamiętujemy tylko te informacje, które są dla nas przystosowawczo korzystne i niezbędne. A system edukacji wymaga przyswajania ogromnych ilości informacji, bardzo przeciążając młodych ludzi. Jednak im wyższy stres, tym niższa efektywność pamięci – przestrzega dr Marek Kaczmarzyk, biolog, neurodydaktyk i memetyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który jest jednym z prelegentów.

Program i więcej informacji na stronie na stronie wydarzenia: kongres.explory.pl.