1 ZDJĘCIE Migranci na greckiej wyspie Lesbos (Fot. Petros Giannakouris / AP Photo)

- Co Was, rządzących krajem, powstrzymuje? - kilkadziesiąt organizacji pozarządowych apeluje do polskiego rządu i prezydentów polskich miast o pomoc uchodźcom ze zniszczonego pożarem obozu Moria na greckiej wyspie Lesbos.