Wśród nowo zdiagnozowanych są osoby z Wrocławia i Legnicy oraz powiatów: zgorzeleckiego, lubińskiego, bolesławieckiego, trzebnickiego i milickiego.

To kolejny dzień z dużym wzrostem liczby zakażonych w województwie dolnośląskim. We wtorek 15 września resort poinformował aż o 60 nowych zakażeniach w naszym regionie. Z kolei w poniedziałek było ich zaledwie 9, w niedzielę - 16, a w sobotę - 11. 47 nowych przypadków było jednak także w piątek 11 września, a 49 - we wtorek 8 września.