Wybory w Białorusi miały miejsce 9 sierpnia. Choć niezależne sondaże dawały rządzącemu od 26 lat Alaksandrowi Łukaszence maksymalnie kilkanaście procent, to ostatecznie miał rzekomo uzyskać 80-procentowe poparcie.

Dlatego od blisko miesiąca trwają wielotysięczne protesty ludzi przeciwko sfałszowanym wyborom. Tylko wczoraj białoruskie ministerstwo spraw wewnętrznych miało zatrzymać ponad 600 osób. Najnowsze informacje o wydarzeniach w Białorusi znajdziecie TUTAJ.

Manifestacje solidarności z Białorusinami odbywają się w wielu krajach, również w Polsce, w tym we Wrocławiu. Obywatele Białorusi oraz wszyscy, którzy chcieliby zaprotestować przeciwko polityce Łukaszenki, mogą wziąć udział w proteście, który zaplanowano na niedzielę, 13 września (godz. 15). Do udziału w nim w liście otwartym zaprasza prezydenta Sutryka Inga Shulga, Białorusinka mieszkająca we Wrocławiu. Poniżej jego pełna treść: