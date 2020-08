- Bardzo chciałem, aby impreza odbyła się w takiej formule, do której przyzwyczailiśmy publiczność przez lata - mówi Stanisław Rybarczyk, dyrektor artystyczny wydarzenia. Festiwal potrwa do 11 września, odbędzie się w Synagodze Pod Białym Bocianem i innych miejscach w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Całość odbędzie się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

Festiwal zacznie koncert pełen odniesień do bałkańskich, klezmerskich i polskich rytmów, czyli występ energetycznego składu Bum Bum Orkestar. Istnieją od 2014 r., są laureatami najważniejszych festiwali folkowych w Polsce, takich jak Nowa Tradycja, Mikołajki Folkowe i Dragon Folk Fest. Grali też m.in. na słynnym festiwalu trąbki Guća’2018 w Serbii.

Poznaj chasydyzm

"Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest niezwykle interesujący i wielowymiarowy chasydyzm, który podczas Simchy będziemy mieli okazję poznać z rozmaitych perspektyw" - piszą organizatorzy Simchy i dlatego też drugi dzień festiwalu (niedziela, 6 września) okrzyknięty został dniem chasydzkim. W Synagodze Pod Białym Bocianem odbędzie się panel dyskusyjny "Chasydzi na ziemiach polskich" z udziałem naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Łódzkiego oraz spotkanie z Leszkiem Jodlińskim, autorem książki "Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska”. Odbędą się także warsztaty z szydełkowania kipy, nowością będzie możliwość poznania przepisów kuchni chasydzkiej.

O słowniku chasydzkim opowie w poniedziałek Dariusz Dekierta, a we wtorek Symcha Keller poprowadzi warsztaty śpiewów chasydzkich. Będzie okazja, by usłyszeć opowiadania chasydzkie, które przeczyta aktor, reżyser, poeta Bogusław Kierc.

Środa poświęcona będzie opowieściom o kobietach w chasydyzmie, gdzie m.in. rabinka Małgorzata Kordowicz z Warszawy opowie o tym "czy w judaizmie ortodoksyjnym Żydówki są Żydami?".

Tradycyjnie będą bezpłatne i otwarte warsztaty tańca – w tym roku będą to tańce chasydzkie.

Nowości w programie

Nowością będą trzydniowe warsztaty filmowe z holendersko-izraelskim filmowcem Bennym Brunnerem. Artysta od początku lat 90. pisze, reżyseruje i produkuje filmy dokumentalne, w których podważa ustanowione narracje historyczne, a także promuje prawa i wolności człowieka, sprzeciwia się nacjonalizmowi i rasizmowi. Na warsztatach można się będzie nauczyć podstaw tworzenia krótkiego filmu narracyjnego lub dokumentalnego, poznamy tajniki produkcji filmowej i nauczymy się podstaw edycji.

Nową propozycją będą też odbywające się w piątek, 11 września, warsztaty tory, które poprowadzi Jerzy Kichler.

Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha TOMASZ PIETRZYK

Festiwalowi towarzyszyć będzie interaktywna wystawa "Undercurrent". Jej autorką jest Noa Heynen, urodzona w Ramat Gan w Izraelu, a mieszkająca w Berlinie. Wystawę będzie można oglądać w mykwie przy Synagodze od 6 do 11 września.

Konstrukcja z kafelków odnosi się do elementów architektury łaźni, kluczową funkcję pełni tu woda jako uniwersalny symbol zmiany oraz siły. Prace Heynen we Wrocławiu będą prezentowane po raz pierwszy. Do tej pory można było je oglądać w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Izraelu i USA, a rzeźby artystki są w kolekcjach publicznych i prywatnych na całym świecie.

Muzyka, jarmark, spacery

Po raz pierwszy zagra we Wrocławiu zespół Vox Varshe, pojawi się z projektem "Noc Nigunów". To dawka transowej energii i głębokiego mistycyzmu zawartego w muzyce chasydów.

Pierwszy raz w stolicy Dolnego Śląska wystąpi także Yoni Rose, kantor społeczności żydowskiej we Frankfurcie nad Menem. Zanim został mianowany na to stanowisko kantora, śpiewał z wieloma czołowymi amerykańskimi zespołami operowymi, w tym z Wolf Trap Opera, The Glimmerglass Festival i The Santa Fe Opera. Koncertował w Europie i Stanach Zjednoczonych, śpiewał z Chórem Wielkiej Synagogi w Jerozolimie. Tym razem wystąpi z wrocławskim Chórem Synagogi Pod Białym Bocianem.

Vox Varshe Fest. Simcha

Na festiwalowej scenie usłyszymy także pochodzącą z Ukrainy Roksanę Vikaluk, Olgę Avigail-Mieleszczuk z Jerozolimy, która zaprezentuje "Pieśni Żydowskiego Polesia" i Ninę Stiller z jej recitalem "Jidysze Pereł".

Na 6 września zaplanowano Jarmark Żydowski na dziedzińcu Synagogi Pod Białym Bocianem. Simcha wraca także do spacerów z przewodnikiem: rowerowy poprowadzi Jerzy Kichler, a wędrówkę "Śladami dawnych synagog i bożnic" prof. dr hab. Leszek Ziątkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warsztaty, filmy, nabożeństwo

Tradycyjnie będą się warsztaty językowe, w tym roku będzie to język hebrajski i hebrajski biblijny. Będzie także Kino Simcha w Mleczarni, gdzie prezentowane będą współczesne filmy izraelskie.

Festiwal zakończy się otwartym dla wszystkich nabożeństwem w Synagodze Pod Białym Bocianem. Poprowadzi je Naczelny Rabin RP Michael Schudrich, a uświetni Chór Synagogi pod Białym Bocianem.

Program Simchy znajdziemy na www.simcha.art.pl. Na większość wydarzeń wstęp jest wolny. Udział w warsztatach wymaga najczęściej rezerwacji miejsca (informacja o zapisach podana jest w programie przy danych warsztatach) poprzez wysłanie maila na zapisy@proarte.org.pl.

Bilety na koncerty kupimy w Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej przy ul. Św. Antoniego 8, na www.ticketmaster.pl, w sklepach Media Markt i na dwie godziny przed koncertem w Synagodze pod Białym Bocianem.