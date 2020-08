Natalija Połch-Kostiukowicz: - Białoruś to kraj, gdzie się urodziłam. Tam mieszkają moi rodzice i cała rodzina. Tam jest część mojego serca, chociaż nie odnalazłam się tam po studiach i musiałam wyjechać. Często z mężem, też Białorusinem, tam jeździmy, by odwiedzić rodziców i krewnych. Białoruś jest pięknym czystym krajem, z gościnnym, spokojnym narodem. Białorusini są bardzo cierpliwi i jest takie powiedzenie: „wszystko ścierpią, żeby tylko nie było wojny”. Dlatego fakt, że tysiące ludzi codziennie wychodzi na ulice miast Białorusi z protestami, już dużo mówi. Już nie da się słuchać kłamstw władzy.

Jak to się stało, że znalazła się pani w Polsce?

- Przyjechałam tu do pracy, organizuję Międzynarodowe Festiwale - Konkursy Twórczości. Zapraszamy do Polski zespoły artystyczne - dziecięce, młodzieżowe, również skupiające dorosłych z różnych krajów.

To musi być trudne być tutaj, gdy pani ojczyzna płonie?

- Pierwsze dni, kiedy nie było kontaktu, były najtrudniejsze. Na Białorusi wyłączono na kilka dni internet. Udało mi się dodzwonić na drugi dzień na telefon stacjonarny. Teraz się boję, jaki rachunek dostanę od Plusa. Jest ciężko, nie mogę jeść, nie mogę spać, nie mogę pracować. Nie wiem, co będzie dalej. Teraz są też obawy, czy będziemy mogli pojechać spokojnie na Białoruś, żeby odwiedzić rodziców.

Czy ma pani kontakt z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi?

- Tak, teraz już jest kontakt. Czasem internet jest słaby, ale można porozmawiać z rodzicami, znajomymi

Co mówią, jakie informacje przekazują?

- Teraz jest taki etap, gdy jest bardzo smutno. Łukaszenka zaczął represje. I ludzi, których już wypuszczono z więzienia, ścigają. Nie jest dobrze, ludzie boją się iść do sklepu, wypuszczać dzieci na spacer. To jest nienormalne

Co pani teraz czuje? Strach? A może złość?

- To jest karuzela uczuć. Strach, złość, radość, duma, smutek, i tak w kółko.

Czy spodziewała się pani tego, że w tak drastyczny sposób pacyfikowani zostaną demonstranci?

- Nie wiem. Ja mam nadzieję, że w końcu ktoś z władzy zrozumie, że to nie może się dziać w XXI wieku.

Ktoś z pani bliskich też ucierpiał?

- Na szczęście nikt z rodziny nie był aresztowany i pobity, ale mamy przyjaciół, którzy nie mieli takiego szczęścia

Organizuje pani akcję solidarności z Białorusinami. Dlaczego?

- Jest mi wstyd, że jestem tutaj, a nie tam. I chcę, żeby ludzie w Polsce wiedzieli, że Białoruś nie chce wojny z władzą. Ludzie protestują przeciw fałszowaniu wyników wyborów. Chcą demokratycznych wyborów.

Co jako Polacy możemy zrobić dla pani narodu?

- Teraz nawet słowa wsparcia znaczą dużo, bo słyszę i takie wypowiedzi, że Łukaszenka to porządek i lepiej, żeby został. Ale 26 lat kłamstw… to już wystarczy. My chcemy wybrać prezydenta, który poprowadzi Białoruś naprzód. Tak, będzie najpierw ciężko, ale wybór musi być!