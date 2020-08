Na trwających od wyborów prezydenckich białoruskich demonstracjach także można usłyszeć „Mury”, które kolejny raz stały się protest songiem łączącym naród walczący o wolność. Na scenie Capitolu, gdzie zostało zrealizowane nagranie piosenki dedykowane Białorusi, wykorzystano dwie wersje językowe – polską oraz białoruską.

- Wybór utworu był oczywisty. Białorusini też śpiewają „Mury” na demonstracjach, a ta pieśń odwołuje się przecież bezpośrednio do polskich doświadczeń, była naszym najmocniejszym hymnem w tamtych czasach. Poprosiłem pochodzącego z Białorusi Saszę Reznikowa, który kiedyś pracował z nami w Capitolu, dziś jest aktorem Teatru Muzycznego w Gdyni – o nagranie prawidłowej wymowy „Murów” po białorusku. Sasza zrobił więcej: przyjechał do Wrocławia, to on śpiewa białoruski refren pieśni – mówi Konrad Imiela, dyrektor Capitolu i pomysłodawca przedsięwzięcia.