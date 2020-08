Członkami wyprawy jest ekipa One Team One Dream, której członkowie pochodzą z różnych regionów Polski. Poznali się podczas ekstremalnych biegów m.in. na Saharze czy po Górach Kaukaz. Wśród nich są przedsiębiorcy, chirurg, strażak, były żołnierz Pułku Ochrony Rządu czy pilot awionetki. W ciągu pięciu dni chcą wystawić na próbę swoją wytrzymałość dla dzieci, które każdego dnia toczą bój o życie z nowotworem.

Dzieci z Fundacji nie mają taryfy ulgowej w walce z nowotworem, dlatego my też jej nie mamy - mówi Rafał Hawel z One Team One Dream. - Niezależnie od warunków pogodowych biegniemy i zbieramy pieniądze na drogie leki i terapie.