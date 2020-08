Paweł Zmahynski z Mińska, student Uniwersytetu Wrocławskiego, stał u stóp Pręgierza z plakatem w dłoniach. "Moje najlepsze przyjaciele po prostu jechali autem do koleżanki, za co byli brutalne pobite przez policją..." - głosił napis. A pod nim znajdowały się ocenzurowane zdjęcia torturowanych kolegów.

- Policja zatrzymała auto, kazała wyjść i zaczęła ich bić. Policjanci są pewni, że wszyscy walczący przeciwko Łukaszence otrzymują pieniądze za udział w protestach. Bili i żądali odpowiedzi, kto im płaci - opowiadał student. - Przez trzy dni byli w więzieniu, wypuszczono ich w piątek. Pojechali do prokuratury i złożyli skargę, ale przy obecnej władzy pewnie nie będzie żadnej reakcji. Jednakże, gdy wszystko się zmieni, to ci policjanci oprawcy mogą za to trafić do więzienia.