Nikołaj Iwanow*: Przede wszystkim rozgoryczenie, że mniejszość narodu może terrorem narzucić swoją wolę większości. Białorusini, uważający się za bardzo tolerancyjną nację, mają o sobie taki kawał: „Co trzeba zrobić, żeby pozbawić dyktatora władzy? Kilka tysięcy Ukraińców”.

Protesty i starcia z służbami reżimu, po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. Mińsk, 9 sierpnia 2020 Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

To pokazuje, że w tym kraju brakuje zdecydowanych ludzi, którzy byliby w stanie zorganizować drugi Majdan, postawić barykady i nie bać się walczyć. Brakuje takiego ruchu, jakim w Polsce była „Solidarność”.

Białoruska opozycja mówi o tym, że trzeba zorganizować strajk powszechny, ale – jak widać – żadnego strajku nie ma. No i władza w porównaniu z przedmajdanową władzą prezydenta Janukowycza jest o wiele lepiej zorganizowana, gotowa stosować terror bez granic.

Jednym słowem: Łukaszenka to nie Janukowycz. Jest on o wiele bardziej okrutny i bezwzględny, gotowy bronić swej władzy do końca. Wie, że grozi mu sąd ludowy za wiele przestępstw, w tym zabójstwa na tle politycznym.

Czy białoruskie wybory były oszustwem?

– Badania opinii społecznej pokazują, że większość narodu białoruskiego jest przeciwko Łukaszence. Niektóre z nich wskazywały, że obecny prezydent nie ma więcej niż 20 czy 30 procent poparcia.

Prof. Nikołaj Iwanow Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Ale Łukaszenka to bardzo sprawny gracz, jest niesamowitym demagogiem. Zmobilizował mniejszość narodu, ubrał ich w mundury, uzbroił po zęby, według tradycyjnej taktyki wszystkich dyktatorów i narzuca swoją wolę większości. Mieliśmy to w Polsce w 1945 roku za czasów tzw. PKWN.

Jest jeszcze Rosja, zainteresowana tym, żeby Łukaszenka wyszedł z tego starcia zwycięsko, ale bardzo mocno osłabiony, bo wtedy będzie musiał wykonywać to, co będzie mu kazał Putin. To z pomocą pieniędzy, które Rosja pompuje do białoruskiego budżetu, Łukaszenka jest w stanie utrzymywać policję, służby specjalne czy całą białoruską nomenklaturę, w tym wszystkich tych, którzy teraz grupują się wokół niego, niesamowicie zmobilizowani, żeby fałszować wybory.

Mimo to protesty, które ogarnęły kraj, mają niebywałą skalę.

– Tak masowych protestów na Białorusi jeszcze nie było. Zawsze było tak, że jeżeli gdzieś walczono, to w Mińsku, a cała reszta państwa się temu przyglądała. Obecnie ludzie wyszli na ulice w ponad stu miastach na Białorusi.

W Mińsku opozycja nie jest w stanie walczyć na równi ze zmobilizowaną przez Łukaszenkę policją, ale już w Baranowiczach czy Kobrynie ludzie zwyciężają. Czegoś takiego jeszcze nie było. Fałszowanie w tak oczywisty sposób wyborów to naplucie ludziom do duszy. Miarka się przebrała, naród ma już dość.

Jaką pan widzi przyszłość dla Białorusi?

Protesty i starcia z służbami reżimu, po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. Mińsk, 9 sierpnia 2020 Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

– Obecny prezydent kraju na pewno wyjdzie z tego starcia wyraźnie osłabiony, a większa część społeczeństwa będzie bardziej zdecydowana, żeby walczyć z jego reżimem. To dopiero początek walki.

Jak będzie długa? Zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od samych Białorusinów, od ich woli walki.

Myślę, że to, co się teraz dzieje, jest krokiem ku większej rewolucji. Ludzie przestali wierzyć propagandzie państwowej, że Białoruś to najlepszy kraj na świecie. Naród się obudził i jeszcze chwilę, a będzie wolny.

*Nikołaj Iwanow - były radziecki dysydent i prezes Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą”, która zajmuje się organizowaniem i wspieraniem działań na rzecz rozwoju demokracji i wymiany kulturowej na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie.