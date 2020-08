Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca do oddawania krwi. Sytuacja jest trudna, bo brakuje dawców.

– Wakacje zawsze są ciężkim okresem, dodatkowo ze względu na pandemię sytuacja jest w tym roku wyjątkowo trudna, dlatego cały czas apelujemy o pomoc – mówi Monika Kopeć, specjalista ds. promocji krwiodawstwa i szkoleń w RCKiK we Wrocławiu.

Kopeć dodaje, że potrzebna jest każda grupa krwi: – Mamy ogólne niskie stany. Obecnie najbardziej brakuje A Rh+ i B Rh- oraz 0 Rh-. Tę ostatnią ma tylko 6 proc. Polaków, a przetoczyć ją można osobie z każdą grupą krwi.

8 minut na fotelu może uratować komuś życie

Dla centrum ważne jest regularne zgłaszanie się osób do oddawania krwi i pozyskiwanie nowych krwiodawców. Krwi nie można długo magazynować. Pobrany koncentrat krwinek czerwonych może być przetoczony pacjentowi tylko przez 42 dni od pobrania, a koncentrat krwinek płytkowych - przez pięć dni.

By oddać krew, wystarczy być osobą pełnoletnią, czuć się zdrowo, być wyspanym i wypoczętym, ważyć nie mniej niż 50 kg i mieć dowód osobisty. W dzień akcji najlepiej zjeść lekki posiłek i wypić więcej napojów niż zwykle. By oddać krew, wystarczy niecałe 8 minut, natomiast cały proces – w zależności od zainteresowania dawców – może potrwać od 30 do maksymalnie 40 minut.

Każdy otrzyma pakiet 8 czekolad – ekwiwalent kaloryczny za oddaną krew, a w ramach wakacyjnej akcji również maskotkę Krasnala Honorka.

Gdzie oddać krew we Wrocławiu?

RCKiK ze względu na pandemię stosuje wzmożone środki ostrożności. Każda osoba przejdzie pomiar temperatury oraz wypełni ankietę epidemiczną.

Krew przed Magnolia Park będzie pobierana od godz. 12 do godz. 16. – To już kolejna okazja, by oddać krew i pomóc potrzebującym, w trakcie zakupów w naszym centrum. Cieszy nas, że tak wiele osób odpowiada na apel o zbiórkę krwi i przyłącza się do tej ważnej akcji, za co serdecznie dziękujemy – mówi Joanna Sawośko-Duda, dyrektor Magnolia Park.

Podczas lipcowej zbiórki przed Magnolia Park zgłosiło się 28 osób, do oddania zakwalifikowano 20 z nich, co umożliwiło pozyskanie 9 litrów krwi.

Po akcji 13 sierpnia kolejną wyjazdową zbiórkę w Magnolia Park zaplanowano na środę 26 sierpnia.