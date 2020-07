Festyn na Stadionie Wrocław rozpoczął się o godz. 14 i potrwa do godz. 20. Wszystkie środki trafią na leczenie śmiertelnie chorej Mii Kurtuldu. W programie są m.in. pokazy samochodów zabytkowych i wyczynowych, pokazy służb specjalnych i ratunkowych, ikarus 260, licytacje, kiermasz ciast i dmuchańce.

Po zakończeniu festynu odbędzie się kino plenerowe. Projekcja filmu rozpocznie się o godz. 21.

Mała wrocławianka choruje na najostrzejszy typ rdzeniowego zaniku mięśni (SMA1). Żeby przeżyć, potrzebuje najdroższego leku świata.

Mia choruje na najostrzejszą postać rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) i pilnie potrzebuje terapii Fot. siepomaga.pl

Rodzice dziewczynki i tysiące osób wspierających zbiórkę na lek walczą o nowatorską terapię genową, która w przyszłości pozwoli dziecku normalnie żyć. Cena za ten innowacyjny lek jest olbrzymia – prawie 10 mln zł. Zbiórka dla Mii kończy się za sześć dni. Udało się zebrać 7 mln zł, ale wciąż potrzebne jest ponad 2,5 mln. Czasu pozostało bardzo mało.

Zbiórkę pieniędzy na leczenie utrudniali hejterzy. Atakowali dziecko z powodu narodowości ojca, który jest Turkiem. Część komentarzy była rasistowska, a część najzwyczajniej okrutna. Mama Mii tłumaczy, że każdy taki komentarz ma wpływ na zbiórkę.

– Każdego dnia zmuszeni jesteśmy usuwać setki nienawistnych wpisów. Chciałabym, by mąż nie rozumiał, jednak on zna język polski. Cieszymy się, że Mia jest taka mała i nie wie, co ludzie o niej piszą. Ale przecież kiedyś to zobaczy – podkreśla Natalia Papierz-Kurtuldu.

REKLAMA

Za rodziną wstawił się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W swoim koronawirusowym raporcie podkreślał, że we Wrocławiu nie ma miejsca na rasizm i ksenofobię, a zachowanie hejterów jest haniebne.

Zbiórka dla Mii. Jak jeszcze można pomóc?

Osoby, które chcą pomóc, a nie mogą się zjawić na stadionie, mają do wyboru kilka metod wsparcia.

Rodzina uruchomiła zbiórkę w portalu siepomaga.pl. Można też dołączyć do grupy licytacyjnej na Facebooku oraz grupy wsparcia Mii.

Dziewczynkę można wesprzeć, wpłacając cegiełkę na jej subkonto, w tytule przelewu wpisując: darowizna dla MIA KURTULDU 240-693; konto: Fundacja „Potrafię Pomóc”, ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław, nr konta mBank: 60 1140 2004 0000 3502 7501 0722; dla przelewów z zagranicy: mBank kod SWIFT: BREXPLPWMBK; mBank kod IBAN: PL 60 1140 2004 0000 3502 7501 0722.

REKLAMA

Losy małej wrocławianki można śledzić TUTAJ.