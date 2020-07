U Mii zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. SMA typu 1 to najostrzejsza postać choroby genetycznej, w której umierają neurony odpowiedzialne za pracę mięśni. Chorzy nie tylko stopniowo tracą możliwość ruchu. Zanikają też mięśnie odpowiedzialne za połykanie i oddychanie. Najbardziej chore dzieci umierają z powodu niewydolności oddechowej przed swoimi drugimi urodzinami.

Rodzice dziewczynki i tysiące osób wspierających zbiórkę na lek walczą o nowatorską terapię genową, która w przyszłości pozwoli dziecku normalnie żyć. Cena za ten innowacyjny lek jest olbrzymia – prawie 10 mln zł. Zbiórka dla Mii kończy się za tydzień. Udało się zebrać około 7 mln zł, ale wciąż potrzebne jest ponad 2 i pół mln. Czasu pozostało bardzo mało.

W sobotę, 25 lipca zorganizowany zostanie festyn charytatywny dla Mii na Stadionie Wrocław. Zacznie się około godziny 14 i potrwa do wieczora. W programie są m.in.: pokazy samochodów zabytkowych i wyczynowych, pokazy służb specjalnych i ratunkowych, Ikarus 260, licytacje, kiermasz ciast, dmuchańce i kino plenerowe.

Partnerem wydarzenia jest fundacja „Potrafię Pomóc”.

Dziewczynka chora na SMA. Jak jeszcze można pomóc?

Pomóc Mii Kurtuldu można jeszcze na wiele sposobów. Rodzina uruchomiła zbiórkę na portalu siepomaga.pl. Można też dołączyć do grupy licytacyjnej na Facebooku oraz grupy wsparcia Mii.

REKLAMA

Dziewczynkę można wesprzeć, wpłacając „cegiełkę” na jej subkonto, w tytule przelewu wpisując: darowizna dla MIA KURTULDU 240-693; konto: Fundacja Potrafię Pomóc ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław, nr konta mBank: 60 1140 2004 0000 3502 7501 0722; dla przelewów z zagranicy: mBank kod SWIFT: BREXPLPWMBK; mBank kod IBAN: PL 60 1140 2004 0000 3502 7501 0722.

Hejterzy blokują zbiórkę na lek, bo ojciec dziecka jest Turkiem

Zbiórkę pieniędzy na leczenie utrudniali hejterzy. Atakowali dziecko z powodu narodowości ojca, który jest Turkiem.

Wśród nienawistnych komentarzy były takie: "A ojciec w Turcji też zbiera? Pytanie, czy Mia to obywatelka Polski?", "W innych kebabach też zbierają. Czy w ojczyźnie ojca nie ma takiej tradycji pomagania?". Wpisy były nie tylko rasistowskie, ale zwyczajnie okrutne: "Można pomóc setkom dzieci, a nie jednemu", "Natura rządzi się swoimi prawami i słabe geny to selekcja naturalna".

- Każdego dnia zmuszeni jesteśmy usuwać setki nienawistnych wpisów - mówiła "Wyborczej" Natalia Papierz-Kurtuldu. - Chciałabym, by mąż nie rozumiał, jednak on zna język polski. Cieszymy się, że Mia jest taka mała i nie wie, co ludzie o niej piszą. Ale przecież kiedyś to zobaczy.

REKLAMA

W obronie rodziny stanął prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- To słowa złych ludzi. Haniebne, niegodne, których ja się po prostu brzydzę. Tym, którzy to robią, chcę powiedzieć: jesteście beznadziejni. Niestety są źli ludzie wśród nas, którzy obrażają innych i którym nie podoba się, że ktoś ma inną religię, inny kolor skóry albo przyjechał z innego kraju. Brzydzę się tymi ludźmi i walczę z nimi. Nie ma miejsca na rasizm i ksenofobię we Wrocławiu - mówił podczas swojego koronawirusowego raportu na Facebooku.