43-letnia Sylwia Perczyńska z Lubina samotnie wychowuje trójkę dzieci, 8-letnia Julię i dwóch synów, 18-letniego, Kacpra i 14-letniego Olgierda. 8 lat temu młodszy z braci zachorował - nie widzi na jedno oko, drugie ma częściowo uszkodzone. By mieć więcej czasu na zajmowanie się domem i dziećmi, Sylwia zwolniła się z pracy.

Wtedy też w ich domu zaczęło się psuć. Mąż coraz więcej pił, zaczął też stosować przemoc wobec Sylwii.

- Jej największym błędem było to, że po urodzeniu Julki pozwoliła mężowi wrócić do nich, chcąc stworzyć dzieciom pełną rodzinę. Sylwia przeszła wtedy piekło. Ona i dzieci byli przerażeni. Nie mogli też liczyć na wsparcie rodziny męża, która zerwała kontakt z dziećmi i nie interesowała się leczeniem Olka - mówi pani Agnieszka, przyjaciółka Sylwii.

Miała mieć szczęśliwe życie

Kobieta w końcu rozwiodła się i i uzyskała sądowy zakaz zbliżania się byłego męża do siebie i dzieci. - Miała już żyć z dziećmi bez strachu, długo i szczęśliwie. Sylwia to cudowna osoba, heroska, od kiedy ją znam nigdy nie prosiła o pomoc. Zawsze, nawet w najgorszych momentach jej priorytetem jest dobro dzieci. Chroniła je, wspierała i pomagała im się rozwijać. Płakała po nocach, tak by nie widziały. To, co przeszła z byłym mężem, to był horror. Spotkała ją fala nienawiści i cierpienia - mówi pani Agnieszka.

Niestety, dwa lata temu u Sylwii zdiagnozowano złośliwego raka piersi. Potem pojawiły się przerzuty do kości. Sylwia utrzymuje się ze świadczeń. Pieniędzy brakuje jej na leki, a czasem nawet na dojazdy do szpitala we Wrocławiu. Co gorsze choroba postępuje. Teraz objęła kręgosłup i głowę. Sylwii codziennie towarzyszy silny ból, musi brać mocne leki, jest pod opieką hospicjum.

- Ona jest słońcem dla dzieci, bez niej nie wiadomo co się z nimi stanie, w ich życiu zapadnie ciemność. Pamiętam, że Julia w wieku 4 lat nie umiała się uśmiechać. Dopiero niedawno nauczyła się cieszyć. Teraz boi się, że jej mama zaśnie i już się nie obudzi. Sylwia ma nieziemską siłę, zrobi wszystko dla dzieci. Ale żyje ze świadczeń i alimentów, które czasem dostaje, czasem nie. Póki mogła, próbowała dorabiać, teraz nie ma na to siły - mówi pani Agnieszka.

Dlatego Sylwia zdecydowała się poprosić o pomoc. - Chcę się jeszcze cieszyć, póki mogę. Nie chcę widzieć smutnych oczu moich dzieci, a szczególnie 8-letniej córki. Serce mi się kroi, gdy pomyślę, że przegram walkę z rakiem. Mam wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mi pomogą, ale to niestety za mało. Dlatego muszę prosić o pomoc - tłumaczy.

Sylwii można pomóc wpłacając pieniądze na zbiórkę organizowaną przez fundację Alivia.