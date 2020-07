Wybory prezydenckie 2020 już dziś. 12 lipca prawie 30 mln uprawnionych do głosowania obywateli Polski może oddać głos w drugiej turze wyborów. We Wrocławiu to 490 tys. osób.

Wybory prezydenckie. Godziny otwarcia lokali wyborczych

Lokale wyborcze w całym kraju będą otwarte od godziny 7 do 21. Zgodnie z Kodeksem wyborczym każdy, kto przyjdzie do lokalu wyborczego przed godz. 21, musi mieć możliwość zagłosowania. Jednak w związku z wprowadzonymi obostrzeniami nie w każdym przypadku fizyczne przebywanie na terenie lokalu wyborczego będzie możliwe.