Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca. Zaświadczenie o prawie do głosowania jest potrzebne np. osobom, które wyjeżdżają na urlop i chciałyby wziąć udział w wyborach. Przyda się także tym wyborcom, którzy dopisali się do spisu wyborców przed pierwszą turą wyborów poza swoją miejscowością, a teraz chcieliby głosować u siebie. Po dokument muszą zgłosić się jednak do urzędu miejskiego w obwodzie, w którym oddali głos 28 czerwca.