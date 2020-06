Gala Supermiasta wieńczy plebiscyt, który zorganizowaliśmy we wszystkich redakcjach lokalnych „Gazety Wyborczej”. To nasz sposób na podsumowanie i uczczenie 30-lecia samorządów.

Te trzy dekady to spektakularne metamorfozy, imponujące inwestycje, przemiany społeczne; nasze miasta są teraz zupełnie inne niż na początku lat 90. Z czego jesteśmy najbardziej dumni, co nam się najlepiej udało? Zapytaliśmy o to mieszkańców 31 polskich miast.

Z czego jesteśmy dumni?

W plebiscycie, który miał formę internetowego głosowania, wzięło udział ponad 39 tysięcy osób. Wyniki pokazały, jak bardzo nasze miasta się różnią – i jak bardzo są wyjątkowe. Nasza duma to np. pięknie odremontowana Akademia Rycerska w Legnicy czy też zrewitalizowane tereny zielone w Świdnicy, ale również doprowadzenie w Wałbrzychu do budowy obwodnicy, a w Lubinie wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, zaś we Wrocławiu solidarna obrona przed powodzią.