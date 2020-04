Tadeusz Krzakowski: – W 2002 r. najbardziej odczuwalne były skutki likwidacji województwa legnickiego. Z miasta wycofywały się różne delegatury, przedstawicielstwa firm, centrale bankowe itd. Bezrobocie wynosiło 23 proc., nie było widać stabilizacji w gospodarce. Wyzwań nie brakowało.

Z samorządem jestem związany od 1990 roku. Zaczynałem jako społeczny członek zarządu Legnicy. Byłem świadkiem i uczestnikiem pierwszego okresu przemian. Pamiętam zaangażowanie i determinację ludzi z różnych środowisk politycznych. Razem tworzyliśmy zręby samorządu.

Czy był pan też świadkiem wyjazdu ostatnich żołnierzy radzieckich?

– Tak. 15 września 1993 r. byliśmy z zarządem za żelazną kurtyną, w tzw. Kwadracie, części dzielnicy Tarninów. Nazajutrz już Rosjan nie było. Wyglądało to tak, jakby wybuchła bomba i wymiotła wszystkich sowieckich żołnierzy. Np. w jednym z mieszkań kompletne nakrycie stołu, światło się pali, woda z kranu kapie... Tak jakby ktoś tylko na chwilę wyszedł. Gdzie indziej wiadro pełne odznak albo wiszące mundury.

Szok przeżyliśmy w Domu Prijoma, dzień wcześniej był w pełni wyposażony, z pięknymi wnętrzami, a teraz wszystko było wymiecione, powyrywane nawet kafelki i rury ze ścian.

Do 1993 roku wojska radzieckie zajmowały ponad 30 proc. powierzchni miasta. Wraz z ich wyjściem odzyskaliśmy suwerenność. Po 27 latach w Legnicy nie ma już białych plam na mapie. To, na co mieliśmy wpływ jako samorząd, udało się zagospodarować. Zostały tylko pojedyncze punkty, np. szpital w Lasku Złotoryjskim, który jest własnością prywatną.

Denerwuje pana określenie „Mała Moskwa” czy widzi pan w tej historii atut, np. pod kątem rozwoju turystyki?

– Historia Małej Moskwy ma w sobie posmak tajemnicy. To nie był zwykły garnizon, tu zapadały decyzje ważne dla całej Europy Środkowej, skoncentrowane tu były ogromne siły. Znaczenie Legnicy było wyjątkowe. Dla nas to była trudna rzeczywistość. Ale jeśli możemy uczynić z tej bolesnej historii turystyczną atrakcję, która przyniesie Legnicy korzyści, to dlaczego tego nie zrobić. Chcemy w powstającym Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona umieścić m.in. ekspozycję nawiązującą do miasta podzielonego.

GŁOSOWANIE NA SUKCES 30-LECIA W LEGNICY

Z drugiej strony, przemiany w mieście następują tak szybko, że coraz trudniej jest pokazać ślady tej przeszłości. Powinniśmy pamiętać o tym, co było, ale patrzeć do przodu.

Które inwestycje, już za pana rządów, można uznać za kluczowe?

– Było ich wiele. Na początku jedną z najważniejszych było dokończenie rozpoczętej budowy Obwodnicy Zachodniej. Zdobyliśmy na ten cel pierwsze pieniądze unijne, ok. 50 mln zł, a koszt obwodnicy wynosił blisko 100 mln. Inwestycję zakończyliśmy w 2005 r. i byliśmy pierwszym miastem na Dolnym Śląsku, które wybudowało własną obwodnicę. Z miejskich ulic zniknęło 30 proc. tranzytu, w tym ciężarowego.

Dłużej, aż do 2015 roku, trwał remont Akademii Rycerskiej.

– On się zaczął w 1976 roku! W 2002 Akademia funkcjonowała w niewielkiej części, reszta była w fatalnym stanie. Akademię Rycerską wyremontowaliśmy olbrzymim wysiłkiem, blisko 60 mln zł pochodziło z naszego budżetu. Mogliśmy za te pieniądze zbudować aquapark albo halę widowiskowo-sportową, ale uratowaliśmy obiekt z ponad 300-letnią historią. Dzisiaj tętni życiem i nikt już sobie nie wyobraża, żeby go nie było.

Czy nie jest tak, że położenie tuż przy A4 i dobre połączenie z Wrocławiem sprawiają, że łatwiej wam przyciągać inwestorów?

– Oczywiście, położenie miasta to taka renta, którą dziedziczymy. Ale nic tu nie leży na tacy. O inwestycje trzeba walczyć. Gdy rozmawiam z inwestorami, okazuje się, że konkurujemy z miastami w Polsce i całej Europie. Teraz do A4 dochodzi jeszcze droga S3. Powstaje węzeł, który jest szansą dla regionu.

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski materiały UM w Legnicy

Z naszego położenia wynikają również problemy. Dobre połączenie z Wrocławiem powoduje, że łatwo tam dojeżdżać do pracy. Wrocław wysysa nasz wewnętrzny rynek pracy, potencjał stolicy regionu jest olbrzymi. Wolelibyśmy, żeby nasi mieszkańcy pracowali w Legnicy, żeby tutaj powstawały firmy, tworzył się kapitał ludzki i zwiększał nasz potencjał rozwojowy. Mamy trudną sytuację o tyle, że nasz rynek pracy jest też wysysany przez Zagłębie Miedziowe. W Lubinie zarobki są dwukrotnie wyższe. Dolny Śląsk, w tym Legnica, mają silną konkurencję w przygranicznych rejonach Czech i Niemiec.

Czyli Zagłębie Miedziowe to trudne sąsiedztwo?

– Legnicę utożsamia się z Zagłębiem Miedziowym i rzeczywiście jesteśmy jego częścią, ale niewielkim beneficjentem. Mieszkańcy pracują w koncernie, a wokół KGHM są firmy świadczące różnego rodzaju usługi. KGHM to nie tylko kopalnie, ale też całe otoczenie gospodarcze i ważny partner dla Legnicy. Dla mnie bardzo cenne jest to, że w Legnicy udało nam się zdywersyfikować gospodarkę. Nie jesteśmy monokulturą, rozwijamy różne gałęzie produkcji i usług.

Nasza huta miedzi to ważny element systemu gospodarczego miasta, ale nie główny. Natomiast jej znaczenie dla Zagłębia Miedziowego jest olbrzymie. Huta w ostatnich kilku latach przeprowadziła inwestycje warte kilkaset milionów złotych. Zmienia swój profil. Cieszy fakt, że jej przyszłość nie jest zagrożona widmem likwidacji.

Strefa ekonomiczna pomogła w dywersyfikacji gospodarki?

– Kiedy zaczynałem pełnić urząd, w strefie było kilka firm. Przez lata, wysiłkiem wielu ludzi, przyciągaliśmy kolejnych inwestorów i rozwijaliśmy inne tereny inwestycyjne. To nie tylko LSSE, ale też tereny wokół huty, chłodni, na dawnym lotnisku czy dawnego Legmetu. Wkład w rozwój gospodarczy miasta mają też rodzimi przedsiębiorcy, których bardzo doceniam i szanuję. Teraz jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów z kilkoma nowymi inwestorami, w tym z branż nowoczesnych technologii. Nad jednym projektem pracujemy już 3 lata. Niestety, obecnie wszystko zostało przyblokowane z powodu epidemii.

Czy symbolem awansu Legnicy była też piłkarska ekstraklasa?

– Kiedyś mówiono, że to niemożliwe. To był proces. Kiedy powstawał nasz kompleks sportowy, prowadziłem rozmowy z różnymi partnerami o przyszłości klubu. Wiem, gdzie i z kim jesteśmy dzisiaj. Bez wątpienia, gdyby nie kompleks, w klubie nie byłoby inwestora takiego jak pan Dadełło. Wspólnie osiągnęliśmy wyznaczone cele: my inwestycyjny, związany z infrastrukturą, a klub – sportowy. Liczymy na to, że Miedź wróci do ekstraklasy. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w parku, w tym stadionu głównego, gdzie gra „Miedzianka”, to nasz powód do dumy. Zrobiliśmy to praktycznie tylko własnymi siłami. Z urzędu marszałkowskiego dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 mln zł w trzech ratach, a koszt całej inwestycji wynosił ok. 55 mln zł.

Legniczanie już pięć razy z rzędu wybierali pana na urząd prezydenta. Czym ich pan przekonuje?

– Ciężko na to pracowaliśmy. Zawsze interesuje mnie dobrze wykonana robota, praca z ludźmi, wśród ludzi i dla ludzi. Mam ciągły kontakt z mieszkańcami, wyznaczam sobie nowe cele, poszukuję nowych rozwiązań. Jestem nastawiony na wysłuchiwanie ludzkich oczekiwań, na sukces miasta.

Mamy za sobą wiele ważnych przedsięwzięć, jak rewitalizacja centrum miasta i przebudowa układu komunikacyjnego, budowa nowych dróg, uratowane od zniszczenia zabytki, standaryzacja bazy oświatowej, wsparcie inicjatyw pozarządowych i klubów sportowych.

Od dłuższego czasu prowadzimy rewitalizację parku, zniszczonego po huraganie w 2009 r. Każda taka inwestycja jest ważna. Cieszą mnie najdrobniejsze sprawy: nowa witryna, chodnik czy elewacja, ale i wielkie przedsięwzięcia, jak przebudowa ul. Szczytnickiej, Jaworzyńskiej, Wrocławskiej, Czarnieckiego, Chojnowskiej, al. Piłsudskiego, Zbiorcza Droga Południowa z mostem na Kaczawie, uzbrojenie wielu terenów inwestycyjnych, rozwijająca się strefa Legnica II i strefa gospodarcza na byłym lotnisku czy inwestycje w ochronę środowiska.

Mam też w sobie pokorę, nie zapominam, że prezydentem się bywa, a człowiekiem się jest. Ważne, żeby porządnie wykonać robotę, mocno stąpać po ziemi i być częścią społeczności, w której się żyje. Bo miasto to niekończąca się opowieść, pełna wyzwań, w której zmieniają się potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

A co jest do zrobienia?

– Mamy cele określone do 2035 r., które dotyczą infrastruktury i polityki społecznej. Koronawirus wszystko przewrócił, ale inwestycje prorozwojowe na pewno będziemy realizować. Samorządy są kołem zamachowym polskiej gospodarki. Każda inicjatywa to pieniądze płynące do przedsiębiorców, do pracowników, podatki do kasy państwa. Musimy się skoncentrować na rozwoju naszych miast, zapewnieniu odpowiednich usług mieszkańcom i ochronie przedsiębiorców, a do tego potrzebna jest odpowiedzialna polityka społeczna i gospodarcza.

Nie można traktować samorządu jako przeciwnika, tak na poziomie lokalnym, jak i centralnym. Chcemy czuć, że jesteśmy integralną częścią państwa. Jako prezydent jestem samorządowcem, ale też propaństwowcem.

Wie pan, co zrobić, by w przyszłości Legnica nie traciła mieszkańców?

– Chcemy, by była miastem jak najbardziej przyjaznym zarówno dla młodych, jak i seniorów. Otwartym na realizację potrzeb ludzi, dobrze skomunikowanym wewnętrznie i zewnętrznie. Z dynamicznie rozwijającą się gospodarką, edukacją i szkolnictwem wyższym. Nie jestem naiwny, ogólnych tendencji nie zmienimy, ale chciałbym, żeby legniczanie, którzy wyjechali, wracali do nas. Legnica to miasto kompaktowe. Ma być jeszcze bardziej wygodna, bezpieczniejsza we wszystkich tego słowa znaczeniach, dobra do realizacji ambicji zawodowych, rodzinnych i osobistych. Z klimatem dla rozwoju przedsiębiorczości i usługami w zasięgu ręki.

Jaką pozycję Legnica będzie miała w 2030 roku?

– Wiodącą na mapie Dolnego Śląska. Będzie miastem skutecznie konkurującym z innymi ośrodkami, o stabilnej gospodarce, dużym potencjale ludzkim, zintegrowanym z otoczeniem. Będzie ośrodkiem tworzącej się aglomeracji i inteligentnym miastem przyszłości, z którym ludzie będą chcieli się związać.

