Rozmowa z radną Ewą Wolak

Magdalena Kozioł: Zaczynała pani pracę na najniższym szczeblu lokalnego samorządu, czyli w radzie osiedla Kowale, a w 1998 r. została pani miejską radną z ramienia AWS. Jak wtedy funkcjonowała rada składająca się z aż 70 osób?

Ewa Wolak: – Kompetencje rady miejskiej nie zmieniły się znacząco. Tak jak pamiętam, przy większej liczbie radnych działało wtedy więcej komisji merytorycznych.

To, co obserwuję teraz z satysfakcją, to zwiększenie aktywności wrocławian, którzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego miasta. Działają w radach osiedli i zrzeszają się w organizacjach pozarządowych. Jest wielu lokalnych liderów, aktywistów i setki inicjatyw ogólnomiejskich i sąsiedzkich. Z tymi osobami i organizacjami, my radni, współpracujemy na co dzień.