Beata Moskal-Słaniewska: Przyjechałam tu we wrześniu 1990 roku. Byłam po studiach dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim i dostałam propozycję pracy w reaktywowanym tygodniku samorządowym w Świdnicy. Ówczesny prezydent poszukiwał kogoś, kto jest młody i bez żadnych nawyków, ma świeże spojrzenie na sposób redagowania pisma. Przyjechałam na rekonesans, zakochałam się w tym mieście od pierwszego wejrzenia i do dziś bardzo mi się tu podoba.

Czy w Świdnicy wiał już wtedy wiatr zmian?

– Pierwszym impulsem do rozwoju było wyprowadzenie ze Świdnicy wojsk radzieckich. Nastąpiło to właśnie w 1990 roku. Może nie każdy wie, że jeśli chodzi o liczbę stacjonujących u nas żołnierzy, było to drugie miasto po Legnicy.

Ich wyjazd uwolnił dużo przestrzeni miejskiej, która bardzo szybko została zagospodarowana przez świdniczan. Na przykład w dawnych garażach wojsk pancernych, gdzie wcześniej stały czołgi, powstały hurtownie i różne firmy usługowe. Odzyskaliśmy również dużo zasobów mieszkaniowych. Wielu ludzi otrzymało wtedy mieszkanie komunalne, powstały małe spółdzielnie mieszkaniowe, które zagospodarowały dawne bloki garnizonowe.

A jak sobie poradził świdnicki przemysł w pierwszym, czyli najtrudniejszym okresie transformacji?

– Tu potrzebny jest szerszy obraz. Po wojnie w mieście istniało kilka dużych fabryk, które były trzonem świdnickiej gospodarki. W latach 70. i 80. przemysł jeszcze się rozwinął i unowocześnił: do Świdnicy przyjeżdżali młodzi ludzie, często z wyższym wykształceniem technicznym, powstawały nowe osiedla. Właśnie ta innowacyjność, jak na ówczesne czasy, mocno zaważyła na tym, jakim miastem Świdnica jest dzisiaj.

W latach 90. te duże zakłady przeżywały kryzys, a część z nich niestety została zlikwidowana. W Świdnicy zostali jednak ludzie – inżynierowie i kadra zarządzająca. Najwspanialsze jest to, że ze swoją wiedzą technologiczną i kompetencjami potrafili przystosować się do nowych czasów. Nie było to proste, nie stało się od razu, ale świetnie sobie poradzili.

W ten sposób w Świdnicy powstało mnóstwo biznesów o bardzo różnym charakterze, w produkcji, w specjalistycznych usługach. Na terenach po dawnych dużych zakładach udało się stworzyć swego rodzaju lokalne strefy ekonomiczne. Działające tam firmy nie korzystają z przywilejów strefowych, ale wykorzystują istniejącą infrastrukturę. Wielkie hale fabryczne stały się inkubatorami dla kilkudziesięciu firm średniej wielkości, stworzonych przez polskich przedsiębiorców.

Opowiada pani o tym z ogromnym entuzjazmem. Czy to znaczy, że Świdnica jest przykładem udanej transformacji?

– Uwielbiam odwiedzać nasze zakłady pracy. To fascynujące, że z niewielkich przedsięwzięć, firm, które można nazwać garażowymi, po około 20 latach wyrosły przedsiębiorstwa zatrudniające dziś 100-200 osób, często działające w branżach zaawansowanych technologii. Mają własne laboratoria badawcze, własnych konstruktorów i inżynierów, zajmują się automatyką, robotyką i innymi nowoczesnymi technologiami, radzą sobie na rynkach międzynarodowych i wysyłają swoje produkty na cały świat. Na przykład byłam świadkiem przekazania całkowicie zautomatyzowanej linii produkcyjnej odbiorcy z Meksyku.

Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Świdnicy UM w Świdnicy

Kilka naszych przedsiębiorstw specjalizuje się w ciężkich konstrukcjach stalowych. Jedna z nich buduje ogromne konstrukcje dla norweskich platform wiertniczych na Morzu Północnym. Jestem bardzo dumna ze świdnickich przedsiębiorców. Rozwój naszej lokalnej gospodarki jest chyba największym sukcesem 30-lecia w Świdnicy.

Czy były po drodze inne ważne kamienie milowe?

– Kolejnym ważnym krokiem było ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej, co pozwoliło przyciągnąć do Świdnicy, po raz pierwszy w takiej skali, inwestorów zewnętrznych, w tym zagranicznych. Działają w niej zresztą również nasze rodzime firmy, które znalazły tam możliwości rozwoju. Muszę oddać należny szacunek mojemu poprzednikowi, za którego kadencji udało się tę strefę uruchomić.

Później należało zadbać o miasto, o wizerunek, o promocję, o odnowę zabytków, przyciągać turystów oraz osoby, które chciałyby tu zamieszkać. Dzisiaj Świdnica jest perełką.

Porozmawiajmy o wyzwaniach innej natury. Mówiło się kiedyś, że Świdnica, podobnie jak cały subregion, jest komunikacyjnie wykluczona. Czy budowa tzw. sięgacza autostradowego zmieniła tę sytuację?

– Sięgacz na pewno ułatwił dojazd do autostrady, choć nie jest to rozwiązanie idealne. Lobbujemy i rozmawiamy o tym, by zapewnić jeszcze lepsze połączenie z A4 i odciążyć Świdnicę od ruchu tranzytowego poprzez budowę obwodnicy. Ale to wstępne rozmowy, nie chciałabym jeszcze wchodzić w szczegóły. Decyzje nie będą zapadały na szczeblu samorządowym, pozostaje mi trzymać kciuki, żeby były korzystne dla miasta.

Natomiast z koleją Świdnicy było zupełnie nie po drodze. To także już się zmieniło, ale chyba sporo jest jeszcze do nadrobienia.

– Jeśli zgodnie z planem zostanie wyremontowana linia nr 285, która bezpośrednio skomunikuje nas z Wrocławiem, a z drugiej strony z miejscowościami typowo turystycznymi, jak Jedlina-Zdrój czy Walim, to będzie to nasz następny atut.

Rozmawiamy też o stworzeniu alternatywnej trasy kolejowej przez Jaworzynę Śląską, ale to dalekosiężne plany. Gdyby udało się je zrealizować, byłaby to wspaniała rzecz dla miasta. Szybkie połączenie kolejowe z Wrocławiem jest nam bardzo potrzebne.

Czy Świdnica jest dzisiaj bardziej związana z Wrocławiem, czy z Aglomeracją Wałbrzyską?

– Pół na pół. Do Wrocławia idą na studia nasze dzieci, moi trzej synowie również tak zrobili. Sztuką jest nakłonić tych młodych ludzi, żeby po studiach do nas wrócili. Natomiast w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, porozumienia samorządowego skupiającego 22 gminy naszego regionu, od kilku lat systematycznie zacieśniamy współpracę i Świdnica umacnia tu swoją pozycję. Pamiętajmy, że jesteśmy drugim pod względem wielkości miastem aglomeracji.

Obserwuję, że coraz więcej osób pracuje np. w strefie wałbrzyskiej lub żarowskiej, a mieszka u nas, lub pracuje w Świdnicy, a mieszka np. w Żarowie. Związki są coraz bliższe, chociaż ja namawiam wszystkich, by mieszkali w Świdnicy, ponieważ jest to piękne i wygodne miasto, w którym po prostu dobrze się żyje.

Czy konkurujecie z Wałbrzychem o mieszkańców, miejsca pracy i turystów?

– Ostatnie lata pokazują, że możemy ze sobą współpracować - z pożytkiem dla obu stron. Konkurencja pewnie gdzieś w tle jest, ale raczej się wspieramy. Każde miasto ma swoją specyfikę, Świdnica jest zupełnie inna niż Wałbrzych. Myślę, że jesteśmy dobrym przykładem synergii. Widać to choćby w obszarze turystyki, gdzie współpraca wreszcie zaczęła się układać tak, jak powinno to wyglądać od dawna: my zapraszamy do Zamku Książ, a Wałbrzych do naszego Kościoła Pokoju, zaczęliśmy też tworzyć pierwsze wspólne trasy turystyczne. Przede wszystkim współpracują ze sobą nie tylko dwa samorządy, ale ludzie zaangażowani w turystykę - i przynosi to owoce.

Czy ta zabytkowa substancja, niewątpliwie atut Świdnicy, stanowi również duże wyzwanie?

– To temat dla mnie bardzo ważny, dlatego znacznie zwiększyłam pulę środków na remonty obiektów zabytkowych. Dzięki temu przez ostatnie 5 lat udało się zrealizować około 100 projektów. Priorytetem są remonty dachów i elewacji, niekoniecznie frontowych. Działamy w porozumieniu z właścicielami obiektów i wspólnotami mieszkaniowymi. Skupiamy się na ratowaniu zabytków szczególnie wartościowych lub znajdujących się w eksponowanych miejscach.

Moją dumą jest ul. Grodzka, która w tej chwili wygląda już jak z bajki. Kolejnym powodem do dumy jest fakt, że udało nam się zrewitalizować zieleń w mieście, przywracając jej znaczenie, jakie miała w latach 20. i 30. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, z którym jestem zaprzyjaźniona, regularnie przyjeżdża na rowerze do naszego parku Centralnego. Powtarza swoim urzędnikom, że chciałby mieć w Wałbrzychu zieleń tak piękną jak w Świdnicy. To bardzo miłe.

Co spośród tych najważniejszych spraw jest jeszcze do zrobienia?

– Od początku postanowiłam sobie, że w każdej sferze będę się starała coś zrobić. Dotyczy to infrastruktury, mieszkalnictwa, zabytków czy obiektów sportowych. Na pewno potrzebujemy więcej mieszkań komunalnych pod wynajem. Budujemy takie lokale, ale wciąż jest ich za mało. Bardzo ważne są też nasze zabytki. Jak wspomniałam, w tym obszarze udało się już wiele zdziałać, jednak nadal bardzo dużo przed nami. Do poprawy jest też infrastruktura drogowa, szczególnie w centralnej części miasta. Ale korków zbyt wielkich nie mamy.

Czy Świdnica będzie jeszcze rosnąć?

– Jest jeszcze trochę działek do zagospodarowania pod nowe zakłady produkcyjne. Natomiast o rozwoju przestrzennym nie myślimy. Świdnica, z racji ograniczeń terytorialnych, jest miastem optymalnie na 60 tys. mieszkańców. Ważne jest, by ulepszać, poprawiać infrastrukturę.

Jaką pozycję w regionie będzie miała Świdnica za 10-15 lat?

– Chciałabym, żeby to była pozycja podobna do dzisiejszej. Świdnica powinna być silnym ośrodkiem przemysłowym, magnesem dla turystów i wyrazistym punktem na mapie. Jednak wcale mi się nie marzy, żeby być drugim Wrocławiem, to zresztą jest nierealne.

Chcemy być miastem średniej wielkości, rozwiniętym, bezpiecznym, przyjaznym, z dobrze zagospodarowaną przestrzenią, a także dobrze skomunikowanym ze stolicą regionu. Świdnica może być ciekawą alternatywą dla młodych ludzi, którzy chcieliby pracować we Wrocławiu, a mieszkać u nas. Ale może być też dobrym miejscem pracy, także we własnej firmie.

