Rozpoczynamy głosowanie na wydarzenia, czy zmiany, które w ciągu mijającego jubileuszu 30-lecia polskich samorządów miały największy wpływ na życie w naszych miastach i zmieniły je na lepsze.

Czy we Wrocławiu było nim uczynienie z Rynku atrakcji turystycznej na skalę europejską? Czy też ściągnięcie poważnych inwestorów i wielkich globalnych firm, które wyniosły Wrocław na gospodarcze wyżyny? A może jest tym sukcesem duma z bycia mieszkańcem miasta, która wg badań jest we Wrocławiu najwyższa w Polsce?

Nasza Czytelniczka Magdalena Chlasta-Dzięciołowska w liście do redakcji napisała, że jako przedstawicielka Publiczności Teatru Polskiego we Wrocławiu, w imieniu całej okołoteatralnej społeczności wrocławian, proponuje za sukces 30-lecia uznać osiągnięcia Teatru Polskiego we Wrocławiu w dekadzie 2006-16. "Należał do artystycznej pierwszej ligi, był najczęściej nagradzanym teatrem; powszechne uznanie w kraju i na świecie jego kulturotwórczej rangi powodowało, że stał się ambasadorem Wrocławia" - napisała m.in.

A oto propozycje, jakie redakcyjne jury wybrało ze zgłoszeń, jakie napłynęły:

Głosowanie potrwa do 30 kwietnia - wydłużyliśmy je o dwa tygodnie ze względu na pandemię koronawirusa. Wyniki ogłosimy 8 maja. A 16 czerwca odbędzie się uroczysta gala Supermiast w redakcji „Gazety Wyborczej” w Warszawie.

GŁOSOWANIE NA SUKCES 30-LECIA W WAŁBRZYCHU - TUTAJ

GŁOSOWANIE NA SUKCES 30-LECIA W ŚWIDNICY - TUTAJ

GŁOSOWANIE NA SUKCES 30-LECIA W LUBINIE - TUTAJ

GŁOSOWANIE NA SUKCES 30-LECIA W LEGNICY - TUTAJ

REGULAMIN PLEBISCYTU