We wtorek rano Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - jako pierwsza uczelnia w mieście - poinformował o zawieszeniu wszelkich zajęć dydaktycznych.

Później taką samą decyzję podjęli pozostali rektorzy. Od środy, 11 marca wszystkie zajęcia na publicznych uczelniach we Wrocławiu i Opolu są zawieszone. Dotyczy to także wydziałów zamiejscowych, m.in. filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Także prywatne uczelnie - m.in. Uniwersytet SWPS czy Dolnośląska Szkoła Wyższa - odwołują zajęcia.

Ograniczenia nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznacza, że na razie nie przewiduje zmian w kalendarzu rekrutacji na studia.

Uczelnie zamknięte z powodu koronawirusa. Kto podbije legitymację?

Ale studenci wcale nie cieszą się z nieplanowanych wakacji. "Czy dziekanat będzie otwarty, żeby podbić legitymację?" - pytają na Uniwersytecie Wrocławskim. "Czy jest jakiś określony czas na podbicie legitymacji? Wiemy, że jest ważna do końca marca, ale czy w przypadku wyjazdu nie będzie problemu z pobiciem po wznowieniu zajęć?" - zastanawiają się na Uniwersytecie Przyrodniczym.

- Dziekanaty są otwarte i naklejki już do nich dotarły. Możecie podbijać legitymacje teraz, ale możecie to również zrobić w późniejszym terminie - poinformował UP.

Z kolei wczoraj Parlament Studentów RP zwrócił się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedłużenie ważności legitymacji.

"Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie, że w ciągu kilku dni zostanie wydane rozporządzenie, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020 roku. Nie trzeba będzie przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie" - ogłosił Parlament Studentów.

Koronawirus we Wrocławiu. Nauka przez internet wystarczy?

Ale to nie koniec zmartwień studentów. Choć wszystkie uczelnie we Wrocławiu informują o możliwości nauki przez internet, to wciąż nie wiadomo, co z zajęciami praktycznymi.

Olga, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego: - Czy jako studenci studiów magisterskich możemy wejść do laboratorium i robić oznaczenia?

Błażej: - Dzisiaj w trakcie rozmowy z jednym z pracowników usłyszałem, że właściwie to nikt nie był nigdy przeszkolony do tego, aby prowadzić zajęcia na platformie e-learningowej i tylko niektóre osoby zajmują się tym "hobbystycznie". Poza tym nie wiem, w jaki sposób mielibyśmy realizować przedmioty, na których wykorzystuje się np. mikroskopy.

Inni przekonują jednak, że poszczególni wykładowcy przeszli szkolenia i mają certyfikaty umożliwiające prowadzenie zajęć w formie e-learningu. Jedna z pracownic Uniwersytetu Wrocławskiego tłumaczy: - Brałam już kilka lat temu udział w takich szkoleniach. Z fajnymi osobami z bardzo różnych wydziałów, co też było zaletą, uczyliśmy się od siebie nawzajem. W tej chwili Uniwersytet Wrocławski również będzie w trybie awaryjnym doszkalać innych. Naprawdę, dysponujemy możliwościami w tym zakresie.

Na uczelnianych forach są i tacy, którzy cieszą się z nauki przez internet. Dagmara: - Może dzięki temu nasi dziadkowie, babcie, starsze profesorki i profesorowie pożyją dłużej. W tej grupie śmiertelność jest już niestety dość wysoka.

Karolina dodaje: - Jeżeli e-lerning, to nie ma sprawy. To wręcz lepsze niż nudne zajęcia na uczelni, byleby nie odrabianie zajęć w lipcu.

Na razie nie wiadomo jednak, jakie będą konsekwencje odwołania ćwiczeń i wykładów. Minister nakazał, by uczelnie zawiesiły zajęcia od 12 do 25 marca. Co dalej?

- Być może trzeba będzie przedłużyć semestr i przesunąć sesję, jeśli sytuacja będzie tego wymagać - przyznaje prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

- Stoimy przed wieloma niewiadomymi - dodaje prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. - Jeśli wirus, jak twierdzą niektórzy epidemiolodzy, będzie atakować do czerwca, to czy będzie możliwe, by w wakacje organizować zajęcia dydaktyczne? Na razie pracownicy naukowi i administracyjni pracują, ale liczymy się z tym, że szkoły średnie, podstawowe i przedszkola mogą zawiesić działalność. Wtedy nasi pracownicy będą zmuszeni zająć się dziećmi - podkreśla.

Koronawirus w Polsce. Potwierdzone przypadki zakażenia

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590. Na naszych mapach znajdziecie lokalizacje przypadków koronawirusa w naszym kraju i poza jego granicami.

