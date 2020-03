Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na miejski newsletter wrocławskiej „Gazety Wyborczej”

Wrocławskie szkoły i przedszkola od poniedziałku apelowały, aby nie przyprowadzać na zajęcia osłabionych i chorych dzieci, bo będą bezwzględnie odsyłane do domów.

Z odwołaniem zajęć prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czekał na decyzję premiera. Ta zapadła w środę 11 marca, gdy liczba zakażonych w całej Polsce zwiększyła się do 25 osób (a pod koniec dnia do 27 osób).

Przez dwa tygodnie będą zamknięte publiczne i niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły, a także uczelnie.

REKLAMA

– Najlepiej, by dzieci w ogóle nie wychodziły z domu – powiedział Mateusz Morawiecki. – Same przechodzą chorobę stosunkowo łagodnie, ale mogą łatwo zarażać innych, np. swoich dziadków i babcie, a dla osób starszych jest to bardzo niebezpieczne.

Koronawirus w Polsce. Kalendarz szkolny bez zmian

Placówki mają być nieczynne od przyszłego poniedziałku do środy 25 marca. Jednak już od czwartku nie będzie w nich lekcji. – Przez najbliższe dwa dni można przyprowadzać dzieci, które nie mają zapewnionej opieki – tłumaczył Dariusz Piontkowski, minister edukacji. – Natomiast od poniedziałku takiej możliwości nie będzie.

Lekcje i zajęcia będą nadal odbywać się m.in. w jednostkach pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, w szkołach przy zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, aresztach.

Minister Piontkowski podkreślił też, że dwutygodniowa przerwa nie oznacza przeorganizowania roku szkolnego. – Nawet przy kilkutygodniowym okresie przerwy jest możliwość realizacji podstawy programowej – stwierdził.

REKLAMA

Koronawirus we Wrocławiu. Lekcje w domu

– Rodzice oczywiście wiedzą o zawieszeniu zajęć. Informacje zostały im przekazane przez wychowawców – dodaje Mirosława Krzemińska, wicedyrektorka podstawówki nr 23 we Wrocławiu.

Niektórzy rodzice martwią się o rekrutację – ta do szkół podstawowych rozpoczyna się w czwartek, 12 marca, a do przedszkoli – 20 marca. Urzędnicy miejscy uspokajają: harmonogram pozostaje bez zmian. Zapisy są elektroniczne, a na rodziców, którzy muszą zanieść do wybranych szkół i przedszkoli dokumenty, będą tam czekać pracownicy administracyjni.

Organizacja pracy w szkołach i przedszkolach w ciągu najbliższych dwóch tygodni zależy od dyrektorów. – Mogą zdecydować, czy nauczyciele będą w szkołach czy w domu pozostawać w gotowości do pracy – informuje Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Apeluje też, aby podczas przerwy nauczyciele wspierali uczniów w nauce, udostępniali im materiały dydaktyczne przez internet i pozostawali z nimi w kontakcie.

Epidemia koronawirusa. Co mogą zrobić rodzice?

Pani Dorota, mama 3,5-latka, zostanie z nim w domu: – Cieszę się, bo spędzę więcej czasu z synem – mówi. – Szef nie robił żadnych problemów.

– Poradzimy sobie. Przetrwaliśmy przecież strajk generalny w oświacie, który trwał trzy tygodnie – komentuje pani Marta, mama trójki dzieci. – Nie mam problemu ze znalezieniem opieki dla nich, bo jestem na zaległym urlopie. Ale podejrzewam, że inni rodzice są mniej zadowoleni.

W związku z koronawirusem rząd przygotował specustawę, która przyznaje rodzicom dodatkowo 14 dni opieki nad dzieckiem w przypadku nagłego zamknięcia placówki - pod warunkiem że ma ono mniej niż osiem lat. Opiekunowie dostaną też zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Nie jest wymagane zwolnienie lekarskie, wystarczy złożyć specjalne oświadczenie – druk dostępny jest na stronie zus.pl – u swojego pracodawcy.

Trudniej mają rodzice starszych dzieci. W każdym roku kalendarzowym pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługują na opiekę dwa dni wolnego (z zachowaniem 100 proc. wynagrodzenia). Jeśli to za mało, trzeba np. wykorzystać urlop wypoczynkowy.

Koronawirus w Polsce. Potwierdzone przypadki zakażenia

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590. Na naszych mapach znajdziecie lokalizacje przypadków koronawirusa w naszym kraju i poza jego granicami.

O koronawirusie bez sensacji i paniki. Zapisz się na codzienny newsletter: Koronawirus w skrócie