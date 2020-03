Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na miejski newsletter wrocławskiej „Gazety Wyborczej”

Prof. dr hab. Krzysztof Simon jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego, ordynatorem 1. oddziału chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej, gdzie badane i leczone są przypadki koronawirusa i COVID-19, oraz wojewódzkim konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych. W środę rano spotkał się z dziennikarzami.

Koronawirus na Dolnym Śląsku

Ile osób chorych jest na Dolnym Śląsku?

– Mamy pięć przypadków, w tym jeden wyleczony, a kolejna osoba zmierza do wyleczenia, czuje się mocno zniecierpliwiona. Podajemy mu jedzenie przez drzwi, żeby nie zużywać nadmiaru sprzętu na jednego pacjenta.

Na razie to wszystko macie?

– Mamy zabezpieczone bieżące funkcjonowanie całej instytucji. Jak długo? Mam nadzieję, że władze państwowe dostarczą odpowiednie środki.

Jesteśmy w stanie określić wiek czwartej pacjentki?

– Tak, ale nie mogę powiedzieć, bo to są dane osobowe. Była poza grupą ryzyka.

Jak zaraziła się kobieta, która jest czwartym przypadkiem?

– Kontakt z bliską osobą.

A dziecko?

– Ona zarażona, on przebył, a dziecko jest zdrowe. Nie mają żadnych objawów, nic się nie dzieje.

W kwarantannie domowej przebywają obecnie trzy osoby. Byłoby czymś nieludzkim hospitalizowanie osób całkowicie zdrowych w sytuacji gryp i innych chorób. To szaleństwo, które jest niepotrzebnie podsycane. We wszystkich przypadkach będziemy postępować tak samo. W momencie rozpoznania bez objawów będziemy wysyłać do domu. Dla 80 proc. pacjentów choroba COVID-19 przebiega bezobjawowo

Pacjentka, która do was została przetransportowana, nie miała żadnych objawów. Dlaczego przewieziono ją karetką?

– To nie jest moja decyzja, prawdopodobnie motywowano to tym, że ta osoba miała kontakt z osobą zarażoną. Ma to sens tylko w przypadku objawów, w innych przypadkach nie.

Jak powinna wyglądać kwarantanna?

– Człowiek siedzi w domu i nie ma prawa wyjść. Są też osoby samotne, którym trzeba dostarczyć żywność i gminy tym mają się zająć. W sytuacji masowej będą ośrodki kwarantannowe, ale na razie tej masowości nie ma. Mamy za to masowy napływ pacjentów z grypą i chorobami przeziębieniowymi.

Ktoś może powiedzieć: „Wyjdę tylko na chwilę”.

– To będziemy mieli to co we Włoszech. Natomiast jeśli wyjdą z maską, z rękami umytymi, to się nic nie stanie, trudno z głodu umrzeć. Ludziom zdrowym nic nie grozi, tak naprawdę grozi ludziom po 70. roku życia i chorującym przewlekle.

Czy osoby objęte kwarantanną są pod kontrolą służb?

– One są z nimi w stałym kontakcie, będą się kontaktować w razie dolegliwości, ale na razie czują się świetnie. Wszystko jest OK i większość przypadków tak będzie wyglądać.

Żaden system nie wchłonie wszystkich, 2-3 lata temu było cztery miliony osób chorych na grypę. Mamy ich przyjąć do szpitali? A tu jest w tej chwili z siedem gryp. Tych z COVID-em nie położę z tymi z grypą. To zawsze decyzja lekarzy. My jesteśmy dywizją pancerną, która działa, musi mieć dopływ personelu, zaopatrzenie, logistykę, paliwo, leki, zabezpieczenia. Jeśli nie będzie środków zabezpieczających, to nikt nie podejdzie do pacjentów.

Na oddziale widać tych pacjentów z ferii, którzy byli we Włoszech?

Krzysztof Simon: – To już się przewaliło. Przyjeżdżały autobusy z lotniska po lotach z Bergamo. Asystentki, które wróciły z wczasów, alarmowały, że w ogóle nie były kontrolowane na lotnisku. Chciałbym zapytać się, jak to jest?

Jak organizujecie pracę w szpitalu?

– Mamy zwiększoną obsadę dyżurową, obsadę popołudniową. Teraz rozdzielamy izby przyjęć, przy małej ilości przypadków nie było to konieczne. Mamy przygotowane 84 łóżka, będzie kolejnych 20. Ale też nie możemy liczyć tego tak, że jeden pacjent to jedno łóżko. Musimy bowiem kłaść trzech pacjentów z samolotu w trzech salach trzyosobowych, mamy zatem zajętych dziewięć łóżek, a nie trzy.

Od pięciu lat domagamy się od marszałka, żeby wybudował separatki, a nie mamy sal jednoosobowych. Dyrekcja musi w końcu znaleźć pieniądze na tę budowę. Jak nie ta epidemia, to będzie kolejna, np. ptasia grypa.

To nie tak, że COVID zupełnie ustąpi. Ustąpi, wyciszy się, przechoruje ileś osób, ale w społeczeństwie będzie krążył w jakiś sposób, jak grupa AH1N1, ale rzadziej. Ale będzie kolejna, inna epidemia, czort wie, co ci Chińczycy jeszcze będą jedli.

Jak wygląda żywotność tego wirusa?

– Wirus żyje minimum cztery godziny na naślinionej powierzchni, dlatego nie należy dotykać klamek. U nas 63 proc. osób myje ręce po wyjściu z ubikacji, to mało, ale są narody, które w ogóle nie myją rąk w ubikacji, a najbardziej mężczyźni.

Największe niebezpieczeństwa to klamki i osoby kaszlące. Trzeba używać rękawiczek, myć ręce po wyjściu, zasłaniać usta. Zachowywać się racjonalnie.

Czy inna pogoda coś zmieni?

– Wszystkie dotychczasowe epidemie wywołane przez wirusy transmitowane drogą powietrzno-oddechową zanikają, wyciszają się w okresie ciepłym, poza dżumą. Skończy się okres przeziębień, skończą się przemoczenia. Nie kaszlemy, nie kichamy, nie stoimy na przystanku w zimnie. W maju, czerwcu, lipcu mamy zawsze tylko pojedyncze przypadki grypy. To dotyczy każdej choroby powietrzno-oddechowej.

Gdzie na Dolnym Śląsku mają zgłaszać się kobiety w ciąży, które mają objawy?

– Tutaj, na izbę przyjęć na ul. Koszarową. To my podejmiemy decyzję, co z tym zrobić. 99 proc. przypadków to grypa i choroby przeziębieniowe. Wczoraj mieliśmy 14 osób przyjętych, wszystkie testy na COVID są ujemne.

Pamiętajmy, że grypa dla nieszczepionych kobiet w ciąży jest chorobą śmiertelną dla płodu. Dziwię się, że te osoby są nieszczepione, ale tu się kłaniają ci pajace z ruchów antyszczepionkowych. I mówię to świadomie: pajace. Potępianie programów szczepień to zbrodnia na narodzie. To skrajnie niebezpieczne, będzie niedługo szczepionka na COVID. I co, będziemy to zwalczali? To absurd.

Cały czas apelujecie o rozsądek do osób z objawami.

– Tak, musimy podchodzić racjonalnie, bez szaleństw, bez wzywania pogotowia. Ktoś ma grypę, a tu nagle przyjeżdża ekipa przebierańców. Od razu na naszym oddziale się pojawia cały blok. To do niczego nie prowadzi. Natomiast jeśli ktoś ma brata czy siostrę, który zachorował i ma 40 stopni gorączki, to my ich na pewno przyjmiemy.

Będzie też pewnie problem lęku z osobami, które będziemy wypisywać. Te osoby będą ujemne biologicznie, po prostu zdrowe.

W magazynie „Nature” pojawiła się informacja, że dzieci są nośnikiem wirusa, choć bezobjawowo.

– Każdy może być nosicielem, to dotyczy wszystkich patogenów. Choroba bezobjawowa też może powodować transmisję. No ale musielibyśmy zamknąć kraj, zamknąć przemysł, wychodzić tylko z przepustką do sklepu. Nie da rady, tak można robić w Chinach, a nie u nas.

Czy zwierzęta mogą przenosić wirusa? Był taki przypadek w Hongkongu.

– Czytałem takie doniesienia, ale to nie transmisja bezpośrednia. Jak zjemy psa, to tak, ale my nie jemy psów.

Testy na koronawirusa w Polsce

Czy obywatele powinni mieć dostęp do prywatnych testów?

– Wiem, że takie możliwości są, tylko po co? Można zająć pół miasta, otoczyć wojskiem, zbadać wszystkich i państwo jest zbankrutowane. Zrobili tak Chińczycy w Wuhanie i mają 100 tys. przypadków, ale większość jest całkiem zdrowa. My robimy to co cała Europa: badamy osoby z kontaktu i osoby chore.

W Niemczech było 200 tys. badań, w Polsce dwa tysiące.

– Rozkręcamy się. Ministerstwo nareszcie podjęło aktywne, agresywne działania i rozkręcamy się. To kwestia środków, środków i jeszcze raz środków.

A dlaczego wcześniej ich nie było?

– Nie wiem. Proszę zadać pytanie ministrowi zdrowia.

Już macie pieniądze?

– Ja nie decyduję o środkach finansowych, ja się mam zajmować pacjentami i opieką. To pytania do wojewody [Jarosława Obremskiego - red.], który bardzo się zaangażował w tę działalność. Jak patrzę, jak to wygląda w innych województwach, to muszę go pochwalić pod tym względem.

Mamy wystarczająca liczbę respiratorów?

– W kraju bogatszym, choć bardziej bałaganiarskim, jak Włochy, jest klauzula, że powyżej 80. roku życia, niezależnie od tego, czy ciężko płaciliśmy składki, nie przyjmuje się pacjentów na respirator. Życzę, żeby to do nas nie dotarło. Mamy respiratorów bardzo dużo, w Polsce jest ich dziesięć tysięcy, nie wykorzystujemy wszystkich. Są urazy, wypadki, zabiegi, zapalenia płuc, też musimy część przeznaczyć na te cele.

Na dzisiaj ich liczba jest wystarczająca, ale co będzie za miesiąc? Być może nic. To też trzeba wziąć pod uwagę.

Czy trzeba zamknąć wszystkie szkoły?

– To trudna sprawa, ale uważam, że warto na tydzień-dwa to zrobić, żeby zapobiec tej katastrofie, jaka jest we Włoszech. Niech ci ludzie przebywają w domach. Nie ma koncertów, nie ma uczelni, nic się nikomu nie stanie. Większości młodych ludzi nic nie będzie, ale mogą transmitować wirus. Działania muszą być brutalne, ale oczywiście bez naruszania praw obywatelskich.

A galerie handlowe?

– No ale coś musimy kupić do jedzenia. Natomiast zdecydowanie trzeba ograniczyć u osób po 70. roku życia przebywanie w takich miejscach.

Co ze studentami na oddziale?

– Nie ma studentów, wszyscy zostali wyekspediowani z tych budynków. Pan dyrektor Ponikowski podjął bardzo radykalną decyzję o przerwaniu zajęć, ale słuszną, bo zaniepokojenie studentów było duże, bali się wejść do budynku. To są przyszli lekarze, więc będą mieli do czynienia z dziesiątkami epidemii, dlatego trochę jednak było to zaskakujące.

A co ze studentami, którzy świętują brak zajęć na Wyspie Słodowej?

– Tak samo nierozsądne jak odmowa przyjścia do tego obiektu studentów medycyny, którzy powinni zajmować się chorymi. My ich wycofaliśmy z sal i obiektów, gdzie są ci chorzy, ale powinni być na innych salach.

Oni odmówili, bo się przestraszyli. Nie tak powinien wyglądać etos lekarza, jestem tym zaskoczony. To nie jest prawidłowe podejście, w przypadku wojny ci studenci powinni być natychmiast włączani do walki z epidemiami, a nie pić piwo na Wyspie Słodowej.

Koronawirus w Polsce. Potwierdzone przypadki zakażenia

