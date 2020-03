Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na miejski newsletter wrocławskiej „Gazety Wyborczej”

Kina, muzea, teatry, sale koncertowe, galerie oraz szkoły artystyczne będą nieczynne od czwartku na przynajmniej dwa tygodnie. Instytucje kultury dołączyły do placówek zamkniętych z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa.

- Od jutra wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności - ogłosił minister Piotr Gliński na konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Premiera w środę przed południem. Ministerstwo Kultury precyzuje, że zamknięcie instytucji dotyczy sytuacji, w których zbiera się wiele osób, czyli także koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach.

Koronawirus we Wrocławiu. Odwołane PPA

Przegląd Piosenki Aktorskiej miał się odbyć we Wrocławiu już po raz 41. w dniach 20-29 marca. Wśród zapowiedzianych gwiazd były m.in. Pussy Riot, Salvador Sobral i Renata Przemyk. Koncert finałowy miał reżyserować Paweł Palcat, a galowy - Jan Klata.

Wiadomo jednak, że PPA zostało odwołane. "Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych 41. Przegląd Piosenki Aktorskiej został odwołany. Zwrot pieniędzy za bilety kupione online otrzymają Państwo automatycznie na konto, najpóźniej do końca marca. Nie ma potrzeby kontaktu z Biurem Obsługi Widzów. Do 15 kwietnia bilety kupione w kasie, opłacone kartą lub gotówką można zwrócić mailem" - czytamy w komunikacie.

Koronawirus we Wrocławiu. Zamknięte kina i odwołane premiery

- Miałam kupione dwa bilety na piątek wieczorem, na film "Emma" w OH Kinie. W środę przed południem zadzwoniła do mnie pani z kina i powiedziała, że z powodu nakazu zamknięcia kin wszystkie seanse są odwołane - opowiada nasza czytelniczka Joanna.

- Zaproponowała, że prześle mi voucher ważny do końca kwietnia na dowolny film. Mam nadzieję, że po otwarciu, kina będą jeszcze - choć przez chwilę - grały obecny repertuar, pani mówiła, że to bardzo możliwe.

Podobną informację do widzów kieruje Kino Nowe Horyzonty. Środowe seanse gra zgodnie z repertuarem, natomiast od czwartku do 27 marca jest zamknięte. - Wszystkie pokazy i wydarzenia specjalne zaplanowane na ten czas zostaną w miarę możliwości przeniesione na przyszłość, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco - mówi Stanisław Abramik z KNH. - W przypadku wydarzeń specjalnych takich jak Tydzień Kina Hiszpańskiego czy pokaz „Szatańskiego tanga” pracujemy nad przeniesieniem poszczególnych pokazów na nowe terminy.

Kino zwróci pieniądze za bilety kupione przez internet, natomiast bilety opłacone na miejscu można zwracać w kasach kina. W kinie będzie funkcjonować specjalne stanowisko przeznaczone do zwrotu biletów, natomiast bistro będzie zamknięte.

We Wrocławiu zamknięte są także Helios i Dolnośląskie Centrum Filmowe. W DCF-ie odwołano m.in. premierę kręconego na Dolnym Śląsku filmu "Dolina Bogów" z Johnem Malkovichem, Joshem Hartnettem i Berenice Mahlore. Gościem pokazu miał być reżyser Lech Majewski. - Premiera została odwołana decyzją producenta filmu i dystrybutora ze względu na zalecenia GIS - mówi Anna Smycz-Michalak, rzeczniczka prasowa DCF.

Nie obejrzymy także spektakli. Wrocławski Teatr Lalek wstrzymuje zarówno przedstawienia, jak i warsztaty. Teatr Polski odwołał premierę "Błękitnego psa" adresowanego do dzieci. Wiadomo także, że od 12 marca Podwórko Capitolu będzie zamknięte dla publiczności.

Koronawirus we Wrocławiu. Nieczynne muzea

Zamknięte zostają wszystkie oddziały Muzeum Miejskiego Wrocławia. - Nie jesteśmy w stanie oszacować strat finansowych. Mamy teraz dwie wystawy o dużej frekwencji - „GOYA-Dali. Gdy śpi rozum budzą się potwory” w Muzeum Teatru i „Wrocław Paula ROSEGO” w Pałacu Królewskim, zatem odczujemy to finansowo bez wątpienia - mówi rzeczniczka muzeum Ewa Pluta. - Poza tym zostały odwołane lekcje muzealne, których robimy po kilka dziennie. Rozumiemy jednak powagę sytuacji i bezpieczeństwo naszych zwiedzających jest dla nas najważniejsze.

Nieczynne są także Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Architektury, wszystkie oddziały Muzeum Narodowego. Większość z nich swoje wydarzenia zamierza zrealizować w późniejszym terminie. - O nowych terminach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz kanałach social media - mówi Kalina Soska z Muzeum Architektury.

Od czwartku nie odwiedzimy galerii sztuki (we wszystkich galeriach BWA odwołano także wykłady, spotkania, warsztaty), ani nie skorzystamy z ofert centrów kulturalnych, takich jak Zamek w Leśnicy czy Fama na Psim Polu.

Koronawirus we Wrocławiu. Zamknięte NFM, biblioteki bez kar

Narodowe Forum Muzyki odwołuje wszystkie wydarzenia do końca marca, w tym nie tylko koncerty, ale też zajęcia edukacyjne i imprezy zewnętrzne. Anulowano między innymi koncert w ramach pożegnalnej trasy Lao Che, występy Artura Andrusa, Jazz Bandu Młynarski-Masecki czy kwartetu Branforda Marsalisa. - Jesteśmy w kontakcie z organizatorami imprez zewnętrznych, z którymi uzgadniamy nowe terminy koncertów - informuje Agnieszka Frei, rzeczniczka NFM. - W przypadku przesunięcia koncertu bilety zachowują ważność.

Niemożliwe jest także zwiedzanie Forum, kasy będą nieczynne. NFM prosi o zwrot biletów drogą mailową - szczegóły można znaleźć na stronie internetowej.

Zamknięte są również wszystkie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Odwołano zarówno wydarzenia, jak i wstrzymano możliwość wypożyczania i oddawania książek. - Przedłużamy terminy wypożyczeń. W zaistniałej sytuacji nie będziemy naliczać kar za przetrzymanie książek - mówi Andrzej Ociepa, dyrektor MBP.

Odwołany został także Kongres Kultury zaplanowany na 20 marca, a wraz z nim również wybory do Rady Kultury. Wcześniej zapowiadano, że jeśli kongres zostanie odwołany, odbędą się same wybory. Wydarzenie ma zostać przeniesione na drugą połowę roku.

Koronawirus we Wrocławiu. Co z prywatnymi instytucjami?

Spotkania autorskie w swoich salonach w całej Polsce, w tym we Wrocławiu, odwołuje Empik. Sieć wstrzymuje organizacje wydarzeń do 14 kwietnia. Wcześniej Empik zapowiedział już, że odwołuje festiwale literackie Apostrof oraz Przecinek i Kropka.

- Nie wiem, czy mam zamykać teatr. Przecież mam w repertuarze spektakle na zaledwie dziewięć osób - mówi Maciej Masztalski, dyrektor Teatru Ad Spectatores. - Czekam na wytyczne od prezydenta miasta i wydziału kultury, ponieważ informacje ogłoszone przez ministra Glińskiego na konferencji były bardzo ogólnikowe i nieprecyzyjne.

Z kolei Vertigo Jazz Club & Restaurant jest zamknięte do niedzieli. - Wszystkie koncerty są odwołane - mówi manager klubu Piotr Karwat.

Stary Klasztor odwołał wszystkie wydarzenia w tym tygodniu. - Ustalamy nowe terminy, w których się odbędą. Sytuacja postępuje dynamicznie.Oficjalne komunikaty będą pojawiały się przy konkretnych wydarzeniach oraz w mediach społecznościowych - informuje Paula Szewczyk.

Swoje spektakle odwołał również Teatr Ad Spectatores.

Pracują prywatne galerie sztuki. Arttrakt zaprasza do indywidualnego oglądania wystawy "Let it grow", podobnie Galeria M - odwołuje zaplanowany na piątek wernisaż obrazów Darii Pietryki i zaprasza na kameralne spotkania z artystką w kolejnych tygodniach.

W środę miała się odbyć imMpreza taneczna w klubie Tranformator pod hasłem "SARS-CoV2. Zbiorowa Inkubacja". Po pojawieniu się informacji medialnych organizator obwieścił, że to "żart".

Koronawirus w Polsce. Potwierdzone przypadki zakażenia

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590. Na naszych mapach znajdziecie lokalizacje przypadków koronawirusa w naszym kraju i poza jego granicami.

