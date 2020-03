Klub nocny Transformator, który mieści się w dawnej fabrycznej przestrzeni przy ul. Tęczowej we Wrocławiu, postanowił zrobić w środę 11 marca imprezę tematyczną. Motywem wiodącym miał być koronawirus, a organizatorzy zapraszali na „szalone tańce” i „zbiorową inkubację”.

Wbrew zaleceniom lekarzy i inspektorów sanitarnych zachęcali, by podczas tańca trzymać się za ręce. Więcej - napisali, że zamierzają „każde nowe zarażenie” nagradzać szotem alkoholu. Na imprezie mieli zagrać dj-e o nazwach Corona Timmerus, Rotam Corona, LL Cool HPV, Covidoszyn-69 oraz Eboliner, a ich zadaniem miało być puszczanie „najbardziej chorej muzyki, jaką mają w swoich folderach”.

Organizatorzy nie przejęli się rozwijającą się epidemią ani ofiarami śmiertelnymi i zachęcali, by nie poddawać się zbiorowej panice i „bez lęku w oku powitać Koronawirusa w naszym mieście”.

Klub ogłosił informację o nietypowym wydarzeniu na swojej stronie na Facebooku. Do południa w środę prawie 200 osób kliknęło, że weźmie udział w imprezie o nazwie „Koronaformator. SARS-CoV2 Zbiorowa Inkubacja”, natomiast ponad tysiąc jest nią zainteresowanych. „Będzie wixa lepsza niż odra party” - komentuje jeden z potencjalnych uczestników. Inny wrzucił grafikę przedstawiającą dane, według których osoby starsze są bardziej podatne na zakażenie koronawirusem i zachęca, by wprowadzić selekcję i na imprezę wpuszczać osoby po 40. roku życia.

Do sytuacji odniósł się wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. - Nie pochwalam. Uważam, że jest to postawa skrajnie nieobywatelska - powiedział na konferencji. - W tej chwili nie mamy narzędzi, by odwoływać małe spotkania czy domówki. Apeluję jednak do zdrowego rozsądku i radzę ograniczyć kontakty.

Klub Transformator nie udzielił nam komentarza. Jednak kilka godzin po publikacji tekstu "Wyborczej" organizatorzy opublikowali informację, że wydarzenie "nie jest na serio". - To, że trzeba wyjaśniać, że tak naprawdę nie namawiamy do zarażania się wirusem pokazuje, jak mało dystansu nam wszystkim pozostało - piszą na swojej stronie. - W czasach globalnego niepokoju, gdy wirus próbuje nam odebrać swobodę ruchów i pogodę ducha, walczymy z nim jak możemy. Ten event to żart, mający pomóc rozładować napięcie wśród wszechogarniającej paniki.

Do tej pory rząd wydał decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych (od żłobków po uczelnie wyższe) oraz instytucji kultury. Kluby, puby i restauracje wciąż działają normalnie.

Koronawirus w Polsce. Potwierdzone przypadki zakażenia

