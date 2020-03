Wszystkie placówki oświatowe zostaną zamknięte od 12 do 25 marca, a dalsze ich funkcjonowanie będzie uzależnione od rozprzestrzeniania się koronawirusa.

A Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, ogłosił: - Zamknięte są wrocławskie placówki kultury, baseny, zoo z Afrykarium oraz Hydropolis.

- W tej chwili powinniśmy wystrzegać się dużych skupisk ludzkich, a są nimi również placówki oświatowe. Dlatego na spotkaniu rządowego sztabu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej.

Placówki mają być zamknięte od poniedziałku na dwa tygodnie, ale już od czwartku nie będzie w nich zajęć.

- Od czwartku nie ma lekcji i zajęć dydaktycznych, ale można przyprowadzać dzieci, które nie mają zapewnionej opieki - tłumaczy Dariusz Piontkowski, minister edukacji. - Natomiast od poniedziałku na dwa tygodnie całkowicie zawieszamy w szkołach i przedszkolach wszystkie zajęcia, bez możliwości przyprowadzenia dzieci. Rozporządzenie nie dotyczy szkół specjalnych.

Epidemia koronawirusa. "Kwarantanna całego społeczeństwa"

- Najlepiej, by dzieci w ogóle nie wychodziły z domu - radził premier. - Same przechodzą chorobę stosunkowo łagodnie, ale mogą w bardzo łatwy sposób zarażać innych. Na przykład swoich dziadków i babcie, a dla osób starszych jest to bardzo niebezpieczne.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski dodał, że jest to "kwarantanna społeczeństwa": - Administracyjne dekrety czy nakazy nie są w stanie powstrzymać epidemii. Stąd apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły i na uczelnie. To nie są ferie, spędzajmy ten czas w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych.

Przestrzegał: - Ten błąd popełniono we Włoszech, gdzie wychodzono do klubów, na spotkania towarzyskie i do restauracji. Apeluję więc o odpowiedzialność, żeby poważnie traktować to ryzyko.

Koronawirus w Polsce. Zamknięcie szkół a egzaminy

Dariusz Piontkowski podkreślał podczas konferencji prasowej, że teraz jest właściwy moment na ograniczenie działalności placówek oświatowych: - Na razie ta decyzja nie wpływa na przebieg roku szkolnego i egzaminów.

Nie wszystkie placówki oświatowe zostaną zamknięte. Nadal mają działać m.in. jednostki pomocy społecznej, a także szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii i zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, przy aresztach śledczych.

Koronawirus w Polsce. Uczelnie też zamknięte

Przypomnijmy, że we Wrocławiu odwołano we wtorek zajęcia na wszystkich uczelniach publicznych. A w środę przyłączyły się do tej decyzji niektóre prywatne szkoły wyższe. Dotyczy to także wydziałów zamiejscowych, m.in. filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

Zajęcia z wychowania fizycznego także są odwołane, a lektoraty z języków obcych mają odbywać się przez internet.

- Biorąc pod uwagę dobro naszych pracowników i studentów, jednomyślnie podjęliśmy uchwałę, że od środy wstrzymujemy wszelkie zajęcia dydaktyczne na naszych uczelniach publicznych - mówi prof. Cezary Madryas, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Teraz o zamknięciu uczelni zadecydował także rząd.

Poza tym zamknięto również muzea, teatry i kina, wrocławskie placówki kultury, miejskie baseny, zoo z Afrykarium oraz Hydropolis.

- Na razie nie ma takiej potrzeby, żeby odwoływać msze św. w kościołach – mówił minister zdrowia.

Samorządowcy w Warszawie

Do stolicy przyjechali samorządowcy z całej Polski. Na spotkaniu w kancelarii premiera mają debatować o edukacji i środkach ostrożności podjętych przez rząd.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk tłumaczył w specjalnym nagraniu na Facebooku skierowanym do mieszkańców, że "zamknięcie szkół ma kolosalne znaczenie dla wielu z was. Oznacza, że nie tylko dzieci i młodzież zostaną w domach, i trzeba im będzie zapewnić opiekę, ale także wielu ich rodziców i opiekunów, co będzie miało wpływ na działalność firm i funkcjonowanie całego państwa. To jest system naczyń połączonych. Musimy o tym mówić, ale też myśleć w sposób bardzo odpowiedzialny.

