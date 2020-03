Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od 11 marca do odwołania zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, szkolenia oraz zaplanowane wydarzenia.

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne) oraz studiów podyplomowych, MBA, kursów i szkoleń, a także wydarzeń, które były zaplanowane na terenie uczelni.

- Z uwagi na fakt, że decyzja wymusza podjęcie szeregu działań, których celem jest kontynuacja kształcenia w bieżącym semestrze, aktualnie pracujemy nad skutecznymi rozwiązaniami umożliwiającymi realizację procesu dydaktycznego - czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji podpisanym przez dziekana dr. hab. Radosława Kamińskiego.

W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne uczelni. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne, uczelnia prosi o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej uczelni w zakładce "kontakt".

- Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie - dodaje dziekan.

O ponownym rozpoczęciu zajęć WSB poinformuje studentów i słuchaczy za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.

Koronawirus we Wrocławiu. SWPS odwołuje zajęcia

Choć początkowo Uniwersytet SWPS zapewniał studentów, że zajęcia będą odbywać się bez zmian, to po wtorkowej konferencji rektorów władze uczelni zmieniły zdanie.

W komunikacie wysłanym do studentów czytamy: "ze względu na Państwa bezpieczeństwo i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy o zawieszeniu zajęć dydaktycznych we wszystkich kampusach Uniwersytetu SWPS dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do 22 marca włącznie."

Na Uniwersytecie SWPS został też powołany zespół ds. reagowania na zagrożenia epidemiologiczne.

"Uczelnia dołoży starań, aby umożliwić studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych realizację całego zaplanowanego w tym semestrze programu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym przygotowujemy się do prowadzenia zajęć w trybie online" - dodają władze uczelni.

DSW odwołuje zajęcia z powodu koronawirusa

Dolnośląska Szkoła Wyższa zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz imprezy organizowane na uczelni od dnia 11 marca 2020 roku do odwołania.

"Zawieszenie zajęć dydaktycznych dotyczy wszystkich kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kształcenia doktorantów

Do czasu ponownego rozpoczęcia procesu dydaktycznego uczelnia przygotuje odpowiednie rozwiązania umożliwiające dalszą realizację programu studiów, uwzględniającą dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie studentów, słuchaczy i doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej" - czytamy w informacji przekazanej studentom.

Koronawirus. Uczelnie państwowe odwołały zajęcia

Przypomnijmy, że we wtorek rano Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - jako pierwsza uczelnia w mieście - poinformował o zawieszeniu wszelkich zajęć dydaktycznych.

Później taką samą decyzję podjęli pozostali rektorzy. Od środy, 11 marca wszystkie zajęcia na publicznych uczelniach we Wrocławiu i Opolu zostają zawieszone. Dotyczy to także wydziałów zamiejscowych, m.in. filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Zajęcia z wychowania fizycznego także są odwołane, a lektoraty z języków obcych mają odbywać się przez internet.

- To była jedna z trudniejszych decyzji naszego kolegium. Ale biorąc pod uwagę dobro naszych pracowników i studentów, jednomyślnie podjęliśmy uchwałę, że od środy wstrzymujemy wszelkie zajęcia dydaktyczne na naszych uczelniach publicznych - mówi prof. Cezary Madryas, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

