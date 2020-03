Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na miejski newsletter wrocławskiej "Gazety Wyborczej"



Koronawirus we Wrocławiu. Zamkną szkoły?

Tłumaczył, że taka decyzja nie może jednak zostać podjęta pochopnie.

- Zamknięcie szkół ma kolosalne znaczenie dla wielu z was. Oznacza, że nie tylko dzieci i młodzież zostaną w domach, i trzeba im będzie zapewnić opiekę, ale także wielu ich rodziców i opiekunów, co będzie miało wpływ na działalność firm i funkcjonowanie całego państwa - mówił Sutryk na nagraniu, które zostało opublikowane w nocy na Facebooku. - To jest system naczyń połączonych. Musimy o tym mówić, ale też myśleć w sposób bardzo odpowiedzialny.