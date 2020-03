O czwartym wrocławskim przypadku zarażenia wirusem COVID-19 przed godz. 18 poinformował we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski: - Pacjentka jest młoda, a jej stan jest dobry - powiedział minister.

Na twitterowym koncie resortu o godz. 17.42 zamieszczony został się komunikat: „Mamy nowy przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzony pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z województwa dolnośląskiego, która przebywa w szpitalu we Wrocławiu”. Ostatnia część zdania to nieprawda.

Koronawirus we Wrocławiu. Zarażona, ale nie zdrowa

- Ta kobieta nie jest naszą pacjentką - przyznaje w rozmowie z „Wyborczą” Urszula Małecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.

Informację tę potwierdza również dr Jacek Klakocar z sanepidu: - Pani została do szpitala przywieziona karetką, tam pobrano jej próbki, a następnie została odwieziona do domu. Następnego dnia, już po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania na obecność koronawirusa, ze względu na stan jej zdrowia zdecydowano, że może przebywać w domu. Jest zupełnie zdrowa, choć wciąż jest nosicielką wirusa. Jej organizm sam go w końcu wydali. Do tego czasu powinna jednak ściśle przestrzegać zasad domowej kwarantanny.

Kobieta jest przed trzydziestką, to siostra mężczyzny, który po powrocie z Włoch zapewne zaraził swojego dziadka i innego wiekowego członka rodziny (oboje przebywają we Wrocławiu ze stwierdzonym już wirusem, ich stan jest bardzo ciężki). Mężczyzna jest obecnie hospitalizowany w Stanach Zjednoczonych. Jak twierdzą lekarze, to najprawdopodobniej on zaraził również kobietę, którą zdiagnozowaną jako czwarty wrocławski przypadek COVID-19. Choć jest zakażona, to nie gorączkuje, nie skarży się na żadne bóle, nie kaszle ani nie kicha.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, wpływ na pozwolenie odbywania kwarantanny w domu miał fakt, że ma pod opieką kilkumiesięczne dziecko. - To nowa dla nas sytuacja: czy kobietę od tak małego dziecka izolować, czy pozwolić jej na opiekę nad nim - słyszymy od jednego z lekarzy, który zna ten przypadek.

Kto dopilnuje kwarantanny?

Ale wg zdobytych przez nas kolejnych nieoficjalnych informacji w mieszkaniu, w którym obecnie przebywa kobieta zakażona koronawirusem, mieszkają z nią również inne osoby.

- Od wszystkich pobrane zostały próbki na obecność koronawirusa. Ich wyniki nie są jednak jeszcze znane - słyszymy od naszych rozmówców. Wszyscy są zgodni: - Jeśli kobieta rzeczywiście przestrzegać będzie zaleceń związanych z domową kwarantanną, nie będzie groźna dla osób postronnych. Jeśli jednak zacznie wychodzić z domu, pojedzie do galerii handlowej lub zacznie czule się z kimś witać, wciąż może zarażać.

Czy i w jaki sposób ktokolwiek sprawuje nadzór nad osobami poddanymi domowej kwarantannie w tym mieszkaniu? Nikt nie potrafił nam we wtorek na to pytanie odpowiedzieć.

