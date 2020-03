- Jestem w stałym kontakcie z wojewodą. Rozmawiamy codziennie po kilka razy. W spotkaniach jego sztabu bierze udział Wojciech Adamski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - mówił prezydent Wrocławia Jacek Sytryk.

Jego decyzją odwołane zostały wszystkie imprezy masowe, czyli z udziałem powyżej 1000 osób. Organizatorzy mniejszych wydarzeń mają obowiązek dostarczyć magistratowi opinię sanepidu.

- Na razie nie zdecydowaliśmy, by odwołać Przegląd Piosenki Aktorskiej. Będziemy się konsultować ze służbami sanitarnymi. Jeśli będzie taka konieczność, nawet w przypadku tak wspaniałej imprezy, trzeba będzie zmienić decyzję - mówi Sutryk.

Prezydent razem z włodarzami innych miast o zagrożeniu koronawirusem ma rozmawiać jutro z premierem Mateuszem Morawieckim. Sutryk: - Od tego spotkania uzależniam decyzję dotyczącą zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół. Oczekuję uzgodnień na poziomie centralnym. Nie chcę, byśmy się licytowali, kto czego zamknie więcej. Trzeba oszacować, gdzie są ryzyka, i je realnie zminimalizować. Trzeba ujednolicić decyzje w tej sprawie, bo system będzie dziurawy. To nie sztuka zamknąć, trzeba przemyśleć, jaki będzie drugi i trzeci krok. Taka decyzja ma konsekwencje, np. związane z późniejszym nadrabianiem braków programowych, z terminami egzaminów czy wakacji.

Koronawirus we Wrocławiu. Środki ostrożności

Na razie o zamknięciu szkół czy innych placówek edukacyjnych mają decydować ich dyrektorzy. W przedszkolach, żłobkach i szkołach miasto zleciło umieścić dezynfektory. Na razie jest ich zamontowanych 600, kolejne systematycznie są rozwożone.

REKLAMA

Prezydent polecił, by do odwołania wstrzymane zostały zajęcia na przyszkolnych basenach. Pozostałe pływalnie powinny wystąpić o opinię sanepidu na temat ich dalszego funkcjonowania.

Częściej myte i dezynfekowane mają być również pojazdy MPK.

- Poleciłem przegląd imprez dla seniorów, którzy są grupą szczególnie narażoną na zakażenie. Większość z tych wydarzeń została odwołana. Zamknięte zostało też Centrum Seniora. Do tego zwiesiliśmy wizyty w domach opieki społecznej, gdzie mieszka 1 tys. osób - wyliczał prezydent.

REKLAMA

Dezynfektory są też umieszczane w centrach obsługi mieszkańców i w siedzibach urzędu miejskiego. Urzędnicy, w tym prezydent, musieli odwołać wyjazdy i delegacje.

Koronawirus we Wrocławiu. Przygotowania na lotnisku

Na wrocławskim lotniku jest jedna z dwóch w Polsce kamer termowizyjnych, która wychwytuje podwyższoną temperaturę ciała. - Podróżny z gorączką może być skierowany do wydzielonego pomieszczenia, gdzie będzie dodatkowo zbadany - tłumaczył Sutryk. - Rejsy podwyższonego ryzyka możemy kierować do starego terminala.

Miasto zdecydowało się też kupić za 100 tys. zł urządzenie dla straży pożarnej, które służyć będzie do dezynfekcji dużych pomieszczeń, do 23 tys. m3.

Oprócz tego władze Wrocławia przekazały do dyspozycji wojewody dodatkowych 50 miejsc na kwarantannę. Dla szpitala wojskowego zostanie kupiona nowa karetka za około 400 tys. zł. Kolejne 500 tys. zł prezydent oddał do dyspozycji dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, by mógł na bieżąco reagować w razie potrzeby.