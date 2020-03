Włoski rząd wydał specjalny dekret dotyczący całego Półwyspu Apenińskiego: mówi on m.in. o drastycznym ograniczeniu ruchu i kontrolach na drogach, stacjach kolejowych i lotniskach. Do 3 kwietnia pozostaną zamknięte szkoły i uniwersytety. Obowiązuje też zakaz zgromadzeń.

Na decyzje włoskiego rządu reagują linie lotnicze. Najpierw w poniedziałek Ryanair – który lata na trasie do Włoch także z Wrocławia – ogłosił cięcia w rozkładach lotów. A we wtorek - zawieszenie połączeń.

Wizz Air ogłosił z kolei, że zawiesza wszystkie loty do Włoch oraz połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu. To reakcja na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela.

Ale to nie wszystkie loty odwołane na trasach z Wrocławia. Jak informują władze lotniska, "w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Europie oraz na świecie linie lotnicze odwołały rejsy z i do Wrocławia. W celu potwierdzenia informacji o odwołanych lotach prosimy o kontakt z przewoźnikiem".

Odwołane przyloty do Wrocławia

LH1630, Monachium, godz. 12.25 (8-22.03, niedziele)

LH1632, Monachium, godz. 16.50 (8-28 marca)

LH1354, Frankfurt, godz. 18.25 (8-28.03)

LX1376, Zurych, godz. 8.35 (11-25.03, środy)

EW9730, Dusseldorf, godz. 12.25 (10-17.03, wtorki)

EW9730, Dusseldorf, godz. 12.25 (11-25.03, środy)

EW9730, Dusseldorf, godz. 12.25 (19.03, czwartek)

EW9730, Dusseldorf, godz. 12.25 (21.03, sobota)

AF1368, Paryż CDG, godz. 12.00 (11.03)

SK763, Kopenhaga, godz. 12.20 (10-24.03, wtorki)

SK763, Kopenhaga, godz. 12.20 (11.03, środa)

SK763, Kopenhaga, godz. 12.20 (19-26.03, czwartki)

SK763, Kopenhaga, godz. 12.20 (13.03, piątek)

SK763, Kopenhaga, godz. 12.20 (15.03, niedziela)

FR4317, Bolonia, godz. 18.20 (1-8.04, środy)

FR8935, Paryż Beauvais, godz. 12.10 (31.03-07.04, wtorki)

FR8459, Zadar, godz. 12.30 (04.05, poniedziałek)

Wizz Air, Bari, wszystkie rejsy do 01.04

LO162, Tel Awiw, godz. 00.25, (14.03)

Odwołane odloty z Wrocławia

LH1631, Monachium godz. 13.00 (8-22.03, niedziele)

LH1633, Monachium, godz. 17.25 (8-28.03)

LH1355, Frankfurt, godz. 19.00 (8-28.03)

LX1377, Zurych, godz. 9.25 (11-25.03, środy)

EW9731, Dusseldorf, godz. 13.05 (10-17.03, wtorki)

EW9731, Dusseldorf, godz. 13.05 (11-25.03, środy)

EW9731, Dusseldorf, godz. 13.05 (19.03, czwartek)

EW9731, Dusseldorf, godz. 13.05 (21.03, sobota)

AF1369, Paryż CDG, godz. 12.35 (11.03)

SK764, Kopenhaga, godz. 12.55 (10-24.03, wtorki)

SK764, Kopenhaga, godz. 12.55 (11.03, środa)

SK764, Kopenhaga, godz. 12.55 (19-26.03, czwartki)

SK764, Kopenhaga, godz. 12.55 (13.03, piątek)

SK764, Kopenhaga, godz. 12.55 (15.03, niedziela)

FR4318, Bolonia, godz. 14.25 (1-8.04, środy)

FR8934, Paryż Beauvais, godz. 07.30 (31.03-07.04, wtorki)

FR8460, Zadar, godz. 12.55 (04.05, poniedziałek)

Wizz Air, Bari, wszystkie rejsy do 01.04

LO161, godz. 05.35, (14.03)

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego obecnie pomiar temperatury jest wykonywany u wszystkich pasażerów powracających z Włoch. Pasażerowie z kierunków włoskich muszą wypełnić również karty lokalizacyjne. Wszystkie działania są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony, w odosobnieniu, przy udziale pracowników medycznych.

Koronawirus na Dolnym Śląsku. Kontrole na granicy

W poniedziałek na przejściach granicznych na granicy z Niemcami i Czechami wprowadzono kontrolę sanitarną. Punkty sanitarne stanęły na pięciu przejściach granicznych: Zgorzelec-Jędrzychowice (A4), Olszyna (DK18), Świecko (A2), Kołbaskowo (A6), a także na granicy polsko-czeskiej – przejście Gorzyczki.

REKLAMA

– Każdy jadący busem lub autobusem ma mierzoną temperaturę, jest przeprowadzany wywiad. Pytamy, czy podróżny miał kontakt z kimś, kto mógł być potencjalnym źródłem zakażenia, czy ma objawy takie jak kaszel, katar – informuje Marzena Krupa ze szpitala w Zgorzelcu.

Czytaj więcej: Tak wygląda kontrola sanitarna na granicy z Niemcami. Ściągają na pobocze, sprawdzają temperaturę i zbierają dane

Koronawirus w Polsce. Co robić?

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590.

REKLAMA

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki, przed jedzeniem i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-procentowego alkoholu).

Na naszych mapach znajdziecie lokalizacje przypadków koronawirusa w naszym kraju i poza jego granicami.