Jak podała "Gazeta Regionalna Dolny Śląsk", chorym jest Polak z nieodległego Dawidowa, pracujący obecnie w niemieckiej części nadgranicznego miasta.

Niemieckie media piszą, że wrócił w ubiegły weekend z Południowego Tyrolu we Włoszech. Wraz z osobą towarzyszącą był tam na wycieczce.

Gdy stwierdził, że ma niepokojące objawy, zadzwonił do lekarza i poinformował miejski departament zdrowia. Został poddany kwarantannie domowej. W nocy z poniedziałku na wtorek test na obecność koronawirusa dał pozytywny wynik.

Niemieckie służby ustalają teraz dane osób, z którymi zakażony miał kontakt.

Koronawirus w Polsce. 10 osób z okolic Zgorzelca pod nadzorem

Na granicy z Niemcami i Czechami od poniedziałku od godz. 15 została wprowadzona kontrola sanitarna. Punkty stanęły na pięciu przejściach granicznych: Zgorzelec-Jędrzychowice (A4), Olszyna (DK18), Świecko (A2), Kołbaskowo (A6), a także na granicy polsko-czeskiej na przejściu Gorzyczki.

We wtorek - decyzją wojewody dolnośląskiego - punkt kontroli granicznej został też uruchomiony przy przejściu granicznym na moście drogowym im. Jana Pawła II w Zgorzelcu.

Funkcjonariusze kontrolują kierowców i pasażerów przez całą dobę do odwołania. Sprawdzają przede wszystkim autobusy i busy, które jadą do Polski. Ich kierowcy i pasażerowie wypełniają specjalną ankietę tak, aby w przypadku ujawnienia zakażenia na koronawirusa u innego z podróżnych można było szybko dotrzeć do pozostałych. Funkcjonariusze przeprowadzają też ogólny wywiad i sprawdzają, czy przyjezdni nie mają gorączki.

- Osoba, u której występuje temperatura powyżej 38 stopni, a także dodatkowe objawy, takie jak bóle mięśni czy kaszel, jest konsultowana z inspektorem sanitarnym w Zgorzelcu, celem podejmowania dalszych kroków medycznych - mówi Kamila Kowalska, rzecznik prasowa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Tak było z jedną z kobiet, która przejeżdżała przez teren powiatu zgorzeleckiego. Została skierowana na oddział zakaźny do szpitala w Bolesławcu. - W wyniku przeprowadzonego badania osoba ta nie spełniała znamion wywiadu epidemiologicznego oraz kryteriów klinicznych. Mogła więc odbywać dalszą podróż - dodaje rzecznik prasowa.

Na terenie powiatu zgorzeleckiego nadzorem epidemiologicznym jest objętych 10 osób. To mieszkańcy, którzy m.in. wrócili z krajów "wysokiego ryzyka" i sami poinformowali o tym sanepid.