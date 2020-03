Ośrodek Profilaktyki i Lecznictwa Wojnów zwrócił się do pacjentów, by ze względu na zagrożenie epidemiologiczne do minimum ograniczyć wizyty w przychodni. Poinformował też, że przez telefon można obecnie:

- zamówić leki,

- uzyskać kod recepty,

- uzyskać teleporadę.

"Nie zarażaj innych" - zaapelowali lekarze i przekazali kilka ważnych wskazówek, jak tego uniknąć:

"Młodzi ludzie i dzieci chorują łagodniej, ale to głównie oni przenoszą wirusa na osoby z grup ryzyka: ludzi 65+, chorych przewlekle, kobiety w ciąży.