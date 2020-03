Pan Michał do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu trafił w sobotę późnym wieczorem. Źle się czuł i najpierw zadzwonił na infolinię NFZ (800 190 590), gdzie był dziewiąty w kolejce. Na połączenie z konsultantem czekał ok. 15 minut.

– To była miła rozmowa, ale mało konkretów. Opisuję, że mam wysoką gorączkę, do 40 stopni Celsjusza, dreszcze, suchy kaszel, tępy ból w klatce piersiowej. Dwa dni wcześniej przyleciałem z Londynu. Chciałem wiedzieć, co mam robić – zostać w domu czy jechać do szpitala – mówi „Wyborczej” pan Michał.

Koronawirus w Polsce. Wymaz po kilku sekundach

– W końcu usłyszałem, że mogę zostać w domu lub jechać do szpitala. Wybrałem to drugie. Udałem się na zakaźną izbę przyjęć, tak jak zalecono na stronie internetowej szpitala – tłumaczy.

Zgodnie z zaleceniami osoby podejrzewające u siebie zarażenie koronawirusem powinny przyjść do budynku zakaźnego A2 i skorzystać z wejścia bocznego. Szpital zachęca do zgłaszania się na izbę przyjęć tylko osoby z takimi objawami jak m.in. gorączka, kaszel czy płytki oddech.

– Byłem jedyną osobą w poczekalni, chwilę wcześniej karetka dowiozła kolejnego pacjenta. Pielęgniarki i lekarze od stóp do głów ubrani w kombinezony, maski i plastikowe ekrany osłaniające twarz. Przeprowadzono ze mną dokładny wywiad medyczny, zapytano, jakim samolotem leciałem i z kim się kontaktowałem przez ostatnie dni. I zadecydowano, że muszę zostać w szpitalu. Zrobiono mi RTG klatki piersiowej, pobrano krew i dwa wymazy: na grypę A/B i na SARS-CoV-2 – opowiada pan Michał.

Do tego zdezynfekowano specjalnym rozpylaczem wszystko, czego dotknął – krzesło, blat biurka, łóżko.

Potem pacjent zadzwonił do rodziny, żeby przywieźli ubrania i rzeczy prywatne oraz odebrali samochód, którym pojechał do szpitala.

Próbkę do badania pobrano mu tuż po północy w nocy z soboty na niedzielę.

– Skorzystano z patyczka przypominającego ten do uszu. Wprowadzono go przez nos do gardła i kilkakrotnie obracano. Całość trwała kilka sekund. Nie było to przyjemne, ale mam za sobą gastroskopię i to jest znacznie gorsze – dodaje pan Michał.

Koronawirus we Wrocławiu. Życie w izolatce

Pan Michał na co dzień mieszka w Londynie i w stolicy Dolnego Śląska miał spędzić jedynie weekend. Został jednak znacznie dłużej.

Lekarze umieścili go w izolatce, w której znajdowały się trzy łóżka. Jednakże ze względu na podejrzenie koronawirusa mężczyzna na sali był sam. Przed wejściem znajduje się specjalna śluza połączona z łazienką. Do tego wywietrzniki w oknach i działający bez przerwy nawiew na suficie, który filtruje powietrze.

Tak wygląda dokument z wynikami badań na koronawirusa archiwum pana Michała

– Otrzymałem szybki zastrzyk na obniżenie gorączki. To był jeden z dwóch razy, gdy miałem przez te 42 godziny kontakt z personelem. Komunikowaliśmy się telefonicznie, otrzymałem numery do pielęgniarek i lekarza, przekazałem im także swój. Leki i żywność dostarczano do przedsionka. Mogłem je odebrać dopiero po wyjściu pielęgniarek – opisuje pan Michał.

Dostał też termometr, by mierzyć sobie temperaturę.

Na śniadanie o godz. 9 w niedzielę dostał trzy kromki chleba, bułkę, kilka plastrów szynki i zupę mleczną. O godz. 13 obiad (zupa, ziemniaki i udko z kurczaka), natomiast o godz. 18 kolacja. Do tego trzy razy dziennie herbata.

– Po spędzonej nocy z gorączką umierałem rano z pragnienia. Powiedziano mi, że mogę pić kranówkę lub zadzwonić do rodziny, żeby dowiozła. Nie był to dla mnie problem – podkreśla pacjent.

– Czułem się trochę jak w więzieniu. Byłem wprawdzie bardzo dobrze traktowany, ale doskwiera brak normalnego kontaktu. No bo, ile można oglądać filmów na Netflixie? Zwłaszcza jak boli głowa.

Epidemia koronawirusa. 24 godziny na badanie

Pobrana od pana Michała próbka pojechała do sanepidu o godz. 10 nazajutrz. Od tego momentu służby sanitarne mają 24 godziny na wykonanie badania. Wyniki przyszły w poniedziałek.

Izolatka w szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Tutaj trafiło dwóch pacjentów z podejrzeniem koronawirusa Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

– Trochę się stresowałem, ale badania pod kątem grypy i koronawirusa wyszły ujemnie. Pytałem lekarzy, co mi dolega, ale nie potrafili odpowiedzieć. Zbadali mi krew – wyniki są dobre. Wyszedłem ze szpitala w poniedziałek po południu, ale na razie zostaję we Wrocławiu. Zadzwoniłem do pracodawcy w Londynie i to wystarczy. Siedzę w domu i śpię po 14 godzin. Odczuwam tępy ból głowy, jakbym był na kacu. To prawdopodobnie jeszcze inny wirus i po prostu muszę swoje wyleżeć – opowiada wrocławianin.

Kwarantanna tylko zalecana

Lekarz powiedział panu Michałowi, że rodzina i znajomi, z którymi się kontaktował, powinni poddać się domowej kwarantannie. – To jednak nie jest takie proste. Rodzina zadzwoniła na infolinię i powiedziano im, że dopóki nie będzie polecenia z sanepidu, dopóty jest to jedynie zalecenie. Część osób z rodziny pracuje w oświacie i nie mogą ot tak nie przyjść sobie do pracy. Dopóki nie ma pozytywnego wyniku, dopóty nie ma nakazu przymusowej kwarantanny – zauważa 29-latek.

Izolatka w szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Tutaj trafiło dwóch pacjentów z podejrzeniem koronawirusa Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta



Osoby objęte przymusową kwarantanną muszą przebywać w domu. Nie mogą wychodzić do sklepu, z psem na spacer ani do kościoła. Jeśli ktoś jest samotny lub nie jest w stanie zorganizować sobie żywności w inny sposób (np. poprzez pomoc rodziny), to żywność dostarcza wojewoda.

Zakażeni we Wrocławiu

Według danych z poniedziałku we wrocławskim sanepidzie zbadano 127 próbek pod kątem koronawirusa. Trzy są pozytywne. Zakażenia stwierdzono u 26-latka, który przyleciał z Portu Lotniczego East Midlands niedaleko Nottingham. Jego stan jest dobry. Lekarze podkreślają, że koronawirus jest groźny przede wszystkim dla osób starszych.

W ciężkim stanie jest 73-latek, który od niedzieli przebywa na oddziale intensywnej terapii. Wirus SARS-CoV-2 zdiagnozowano również u 74-letniej krewnej pacjenta. Kobieta znajduje się w grupie ryzyka, ale czuje się lepiej niż starszy mężczyzna.

Natomiast we wtorek po południu zakażenie potwierdzono u ok. 30-letniej kobiety, która jest spokrewniona z 73-latkiem i 74-latką.

