Na terenie województwa dolnośląskiego potwierdzane są kolejne przypadki zachorowania na wirusa SARS-CoV-2.

Pierwsza osoba to 73-latek, który trafił do szpitala w piątek, a od niedzieli przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest podłączony do respiratora i znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Jego syn również jest zakażony koronawirusem. Mężczyzna jest teraz w USA, tam też został poddany hospitalizacji. Najprawdopodobniej to on zakaził ojca, gdy przyjechał do Polski go odwiedzić.