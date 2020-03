W niedzielę włoski rząd wprowadził specjalny dekret dotyczący północy kraju, gdzie miało miejsce najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem. Teraz - jak w poniedziałek wieczorem ogłosił premier Włoch Giuseppe Conte - obostrzenia mają dotyczyć całego Półwyspu Apenińskiego.

Oznacza to m.in. drastyczne ograniczenie ruchu w całym kraju i kontrole prowadzone na drogach, stacjach kolejowych i lotniskach. Do 3 kwietnia pozostaną zamknięte szkoły i uniwersytety. Obowiązuje zakaz zgromadzeń.

To reakcja na dane dotyczące liczby zakażonych: w poniedziałek we Włoszech było ich prawie 8 tys. (czyli o 1,6 tys. więcej niż w niedzielę), a na chorobę wywołaną koronawirusem umarło kolejnych 97 osób.

Na decyzje włoskiego rządu reagują linie lotnicze. Ryanair – który lata z i do Włoch także z Wrocławia – ogłosił w poniedziałek cięcia w rozkładach lotów. Od dzisiaj – wtorku 10 marca – zawiesza wszystkie loty krajowe na północy Włoch.

„Od czwartku 12 marca od północy do środy 8 kwietnia do północy Ryanair znacznie zredukuje liczbę lotów międzynarodowych z i do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Treviso, Parmy oraz Rimini. Operacje będą odbywały się jedynie w piątki, soboty, niedziele oraz poniedziałki” – informują przedstawiciele linii lotniczych w komunikacie. – „Wszelkie trasy, na których dotychczas Ryanair wykonywał kilka operacji dziennie (np. Londyn Stansted – Milan Malpensa) będą ograniczone do jednego lotu dziennie podczas każdego z czterech dni (piątek – poniedziałek)” – poinformował przewoźnik.

Jak podkreślają przedstawiciele linii, o ile wiele osób rezygnowało ostatnio z podróży do Włoch, o tyle w tym kraju nadal są tysiące obywateli innych krajów, którzy chcą wrócić do swoich domów.

Decyzję o ograniczeniu lotów Ryanair ogłosił w poniedziałek – przed ogłoszeniem przez premiera Włoch informacji, że kwarantanna obejmuje cały kraj. Przedstawiciele linii podkreślają, że „sytuacja jest dynamiczna i zmienia się codziennie”.

„Pasażerowie dotknięci zakazem podróży lub odwołaniem lotu otrzymają email informujący o wszystkich opcjach – zwrot kosztów, zmiana terminu/trasy lotu lub zwrot w ramach Travel Credit” – można przeczytać komunikacie.

Koronawirus we Włoszech. Wizz Air i LOT

Wizz Air ogłosił z kolei, że od wtorku 10 marca zawiesza wszystkie loty do Włoch. Od 12 marca linia zawiesza też połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu. To reakcja na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela.

Loty do wszystkich miejsc na mapie Wizz Air we Włoszech (Alghero, Bari, Bolonia, Katania, Mediolan Bergamo, Mediolan Malpensa, Neapol, Piza, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Turyn, Wenecja Treviso, Werona) będą zawieszone do 3 kwietnia. Loty z Katowic, Krakowa i Warszawy do Tel Awiwu i Ejlatu będą zawieszone do 23 marca włącznie.