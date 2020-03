Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na miejski newsletter wrocławskiej „Gazety Wyborczej”

We Wrocławiu stwierdzono trzy przypadki zakażenia koronawirusem. Pierwszy z nich to 26-latek, który przyleciał z Portu Lotniczego East Midlands niedaleko Nottingham. Jego stan jest dobry. Lekarze podkreślają, że koronawirus jest groźny przede wszystkim dla osób starszych.

Informację o trzeciej zakażonej osobie podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Jest nią 74-latka, która została przetransportowana do szpitala z kwarantanny w niedzielę.

Jej stan jest wciąż poważny, choć czuje się zdecydowanie lepiej od 73-latka, który trafił wcześniej na oddział zakaźny wrocławskiego szpitala przy ul. Koszarowej. Jest z nim spokrewniona, to to samo ognisko chorobowe.

- Ich stan zdrowia nie uległ zmianie - powiedziała "Wyborczej" we wtorek rano Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala przy ul. Koszarowej.

Przypomnijmy, że 73-latek trafił do szpitala w piątek, a od niedzieli przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest podłączony do respiratora i znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Jego syn również jest zakażony koronawirusem. Mężczyzna jest teraz w USA, tam też został poddany hospitalizacji. Najprawdopodobniej to on zakaził ojca, gdy przyjechał odwiedzić go do Polski. W połowie lutego był na szkoleniach we Włoszech i miał kontakt z dwoma zakażonymi współpracownikami.

Magdalena Odrowąż-Mieszkowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu powiedziała, że mężczyzna do Polski wjechał zdrowy i wyjechał zdrowy. Podczas pobytu w kraju nie miał żadnych objawów zakażenia koronawirusem, więc ani on, ani osoby, z którymi miał kontakt nie były badane.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni i w tym przypadku "nosiciel" mógł nie wiedzieć, że jest zakażony.

Kiedy w USA poczuł się źle, zrobiono mu badania i wynik wyszedł pozytywny, wtedy też jego rodzina we Wrocławiu od razu została poddana kwarantannie.

Koronawirus w Polsce. 17 przypadków zakażeń

W całej Polsce odnotowano 17 przypadków zakażenia koronawirusem. Bilans wzrósł w poniedziałek wieczorem, kiedy do szpitala w Poznaniu trafił kolejny pacjent.

We Wrocławiu na oddziale zakaźnym przy ul. Koszarowej przebywają trzy osoby zakażone koronawirusem. Według danych przekazanych przez wojewodę dolnośląskiego (dane z poniedziałku, godz. 17) w całym województwie dolnośląskim kwarantanną lub izolacją objęto 302 osoby, a nadzór epidemiologiczny sprawowany jest nad 552 przypadkami. Ze względu na podejrzenie zachorowania hospitalizowanych jest 48 pacjentów.

