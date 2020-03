W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podało, że we Wrocławiu jest kolejny pacjent zarażony koronawirusem. To 74-letnia kobieta spokrewniona z 73-letnim mężczyzną, który hospitalizowany jest w placówce przy Koszarowej we Wrocławiu.

- Jego stan jest poważny - mówił na konferencji Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski. - To osoba starsza, należąca do grupy ryzyka. Dobra wiadomość jest taka, że liczba jego bezpośrednich kontaktów była niska.

Koronawirus we Wrocławiu. Nie było objawów