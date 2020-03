W całym kraju stwierdzono już 16 przypadków koronawirusa, w samym Wrocławiu zakażone są dwie osoby. 235 osób jest objętych kwarantanną, z kolei w szpitalu przebywa 50 osób podejrzanych o zakażenie.

Prezydent Zielonej Góry, w której stwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zakażonego koronawirusem, postanowił na wszelki wypadek jednak odwołać wszystkie imprezy masowe zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie. Dotyczy to wydarzeń organizowanych z udziałem miasta lub na jego obiektach. – Ma to związek z tym, że osoba zarażona przyjechała do Polski z karnawału w Niemczech, gdzie doszło do rozlania się koronawirusa. Tego chcemy uniknąć. Imprezy mogą odbyć się w innym terminie, świat się z tego powodu nie zawali – tłumaczył Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Wrocław takich decyzji nie podjął, nie ma także informacji o odwołaniu imprez przez prywatnych organizatorów. - Czekamy na decyzje wojewody - podkreślają organizatorzy i właściciele sal koncertowych.

Koronawirus we Wrocławiu. Mycie klamek i poręczy

W związku z groźbą epidemii Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił w niedzielę wieczorem, że "rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej tysiąca osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych". Na poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaapelował do organizatorów, by "powstrzymali" się od przygotowywania imprez.

Decyzję o odwołaniu wydarzeń masowych podejmuje wojewoda. Takich zaleceń obecnie nie ma.

We Wrocławiu na co dzień odbywa się wiele imprez kulturalnych o charakterze masowym, głównie koncertów. Jutro, we wtorek 10 marca, w Hali Stulecia koncert w ramach trasy koncertowej „Magenta Tour” ma zagrać raper Pezet. Agencja bookingowa Revolume, która jest organizatorem koncertu, zapewnia, że występ odbędzie się zgodnie z planem.

Do Hali Stulecia w kolejnych dniach przyjedzie także Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy z przedstawieniem „Jezioro Łabędzie” (12 marca), odbędą się koncerty Dire Straits Experience (14 marca) i Kultu (20 marca), a także Polska Noc Kabaretowa (15 marca).

- Wszystkie decyzje stoją po stronie organizatorów wydarzeń, my jedynie wynajmujemy przestrzeń. Nie mamy żadnych informacji o odwołaniu koncertów - tłumaczy Anna Worsztynowicz, rzeczniczka Hali Stulecia. - Wprowadziliśmy natomiast zdwojone siły, jeśli chodzi o sprzątanie, odbywa się ono częściej. W toaletach pojawiły się środki odkażające, myjemy i dezynfekujemy części wspólne, w tym klamki i poręcze schodów.

Nie wirus, ale niesprzedane bilety

Na tę chwilę również Narodowe Forum Muzyki nie planuje żadnych zmian w repertuarze. - Spokojnie czekamy na decyzje władz - komentuje Agnieszka Frei, rzecznika NFM.

Podobnie Centrum Koncertowe A2, gdzie w ciągu najbliższych dwóch tygodni swoje występy zaplanowali m.in. Lion Shepherd, Happysad, Fisz Emade Tworzywo i Sokół. - Pracujemy normalnie, nie siejemy paniki - zapewnia Dariusz Zdanowski z A2. - Jeden z organizatorów odwołał niedzielny koncert z powodu koronawirusa. Tak naprawdę nie sprzedały się bilety, sprawa skończy się w sądzie.

Na koronawirusa są przygotowani także organizatorzy Kongresu Kultury (jego współorganizatorem jest miasto Wrocław), który jest zaplanowany na 20 marca. Jeśli wojewoda podejmie decyzje o odwołaniu imprez masowych, debaty zostaną przeniesione na inny termin, natomiast odbędą się wybory do Rady Kultury. Urna do głosowania zostanie ustawiona w Barbarze, biurze Strefy Kultury Wrocław.

Koronawirus we Wrocławiu. Jak się chronić?

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590.

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, jaka otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Nie ma dostępnej szczepionki, a nawet jeśli zostałaby stworzona, to i tak jej produkcja trwałaby kilka miesięcy (i nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu ze względów technologicznych). Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szczepionka będzie gotowa najwcześniej za rok.

Nie ma także leków przeciwko temu wirusowi. Pacjenta mającego trudności z oddychaniem kładzie się pod respirator i czeka, aż jego organizm sam zwalczy chorobę. Niedawno tajlandzkie ministerstwo zdrowia poinformowało, że tamtejszym lekarzom udało się wyleczyć z ciężkiego zakażenia koronawiruem 71-letnią Chinkę. Zastosowano u niej kombinację leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu grypy (oseltamiwir) i w leczeniu HIV (lopinawir i rytonawir), ale wyniki te nie zostały potwierdzone przez inne kraje.

Nie każda osoba zarażona wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje na to, że wirus zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-proc. alkoholu).

Z powodu trwania epidemii SARS-CoV-2 nasz Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.