21-latka zgłosiła się w ubiegłym tygodniu na izbę przyjęć szpitala w Bolesławcu. Miała wysoką gorączkę, silny kaszel i duszności.

Lekarz stwierdził, że ma zapalenie krtani. Wypisał jej receptę i odesłał do domu. Kobieta wsiadła więc do samochodu i odjechała. Jednak jej ojciec zadzwonił do służb, że córka może mieć koronawirusa, bo przyjechała z woj. zachodniopomorskiego, gdzie stwierdzono jeden z przypadków zachorowań.

Policja rozpoczęła poszukiwania 21-latki. Zatrzymała ją na stacji paliw w Lwówku Śląskim i kazała czekać na transport sanitarny. Ten przyjechał po pięciu godzinach, bo na Dolnym Śląsku są tylko dwie specjalistyczne karetki przeznaczone do przewozu osób na oddziały zakaźne. Kobieta została zabrana z powrotem do szpitala w Bolesławcu. Tam lekarze poddali ją testom na koronawirusa.