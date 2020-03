Obecnie przy ul. Koszarowej hospitalizowane są 32 osoby z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa, natomiast u dwóch kolejnych pacjentów zdiagnozowano zakażenie. Pierwszym był 26-latek, który przyleciał z Portu Lotniczego East Midlands niedaleko Nottingham. Jego stan jest dobry.

Z kolei w piątek do szpitala trafił 73-latek, który od niedzieli przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest podłączony do respiratora i znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Jego syn również jest zakażony koronawirusem. Mężczyzna jest teraz w USA, tam też został poddany hospitalizacji. Najprawdopodobniej to on zakaził ojca, gdy przyjechał odwiedzić go do Polski. W połowie lutego był na szkoleniach we Włoszech i miał kontakt z dwoma zakażonymi współpracownikami.